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21.10.2019 16:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе проверят обращение с пенсионерами в частном пансионате

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Прокурорская проверка исполнения законодательства о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, а также соблюдения пожарных и санитарно-эпидемиологических норм проводится в частном пансионате в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса.

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Проверка организована после публикаций в интернете о нарушениях прав людей преклонного возраста. В Сети появились фотографии лежащего на полу полураздетого инвалида. Снимки сопровождаются комментариями о "не идеальных" условиях проживания в частном приюте.

- Проверка проводится прокуратурой Ленинск-Кузнецкого района. При выявлении нарушений закона будут приняты меры для их устранения. Вопросы соблюдения прав пациентов находится на контроле прокуратуры Кемеровской области, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, омбудсмен Зоя Волошина в понедельник выехала в пансионат. Доследственную проверку начало и региональное управление СК РФ.

Между тем в областном департаменте социальной защиты населения на запрос "РГ" ответили, что "социально ориентированная автономная некоммерческая организация входит в Реестр поставщиков социальных услуг с декабря 2017 года. Обращений с жалобами на качество услуг, которые оказывает организация пожилым людям, в департамент не поступало".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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