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21.10.2019 17:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Полис чудес

Кто и как занимается страховым мошенничеством
Текст: Евгения Носкова
Ущерб от страхового мошенничества во втором квартале 2019 года превысил 3,5 миллиарда рублей. Регионами-лидерами по числу заявленных случаев остаются города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Эти же территории занимают первые места в рейтинге криминогенности регионов Института региональных проблем.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Северной Осетии, которая стабильно находится в первой десятке рейтинга, индекс мошенничеств со страховкой вырос почти на 20 процентов, а уровень экономической преступности в целом увеличился на 111 процентов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Размер страховых выплат в 2019 году заметно увеличился

- Люди с низкой социальной ответственностью, особенно в самых неблагополучных регионах, ищут себе любые способы заработка, в том числе и криминальные, - отметил эксперт информационного проекта "Страхование: общественная экспертиза", руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования "Объединения потребителей России" Андрей Крупнов.

По его словам, речь идет как об активном участии в криминальных группах, так и о вовлечении добропорядочных граждан с "чистой" репутацией, столкнувшихся с финансовыми затруднениями, в мошеннические схемы как исполнителей.

- В первом полугодии 2019‑го доля возбужденных дел по заявлениям о страховом мошенничестве, направленных страховщиками в правоохранительные органы, составила 22,5 процента по сравнению с 19 процентами за аналогичный период прошлого года. Эти цифры показывают активность МВД и усиление взаимодействия правоохранителей со страховщиками, которое позволяет им чаще выявлять случаи страхового мошенничества, - рассказал "РГ" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

В Северной Осетии индекс мошенничеств со страховкой вырос почти на 20 процентов, а уровень экономической преступности в целом - на 111 процентов

По статистике ВСС, в первом квартале 2018 года страховщики направили в правоохранительные органы 3005 обращений о случаях страхового мошенничества, во втором квартале - уже 3844, в третьем - 3580, в четвертом - 3073. В первом квартале 2019 года было направлено 3444 обращения, во втором - 3113. В структуре обращений 90 процентов занимают дела об ОСАГО.

- Конечно, 22,5 процента из 100 - это не очень высокая доля, количество отказов в возбуждении дел большое. Нужно более активное взаимодействие страховщиков с правоохранителями, - указал Сергей Ефремов.

Уровень возбуждаемых дел разный у отдельных страховщиков и зависит от качества того материала, который компании отправляют в МВД. ВСС разработал методические рекомендации для страховщиков, чтобы они правильно оформляли заявления.

3,5 миллиарда рублей составил ущерб от страхового мошенничества во втором квартале 2019 года

Страховщикам не всегда удается собрать необходимые доказательства. Это связано, в частности, со сроками, отведенными на рассмотрение таких дел - 20 дней. Кроме того, у страховщиков не хватает прав для полноценного сбора доказательств - всю собранную ими информацию должны еще раз перепроверять оперативники при принятии решения о возбуждении уголовного дела.

Фото: iStock
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Делами о страховом мошенничестве, по словам Сергея Ефремова, в основном занимаются дознаватели уголовного розыска и участковые инспектора. У них не всегда достаточно компетенций для того, чтобы разобраться в сложных экономических аспектах таких дел. "Нужно искать методы, чтобы ускорять процесс рассмотрения дел о страховом мошенничестве", - заключил Ефремов.

Эксперты проекта "Страхование: общественная экспертиза" полагают, что в борьбе против страхового мошенничества помогает Бюро страховых историй, которое заработало с 1 августа 2015 года. Оно содержит информацию о клиентах страховых компаний по договорам ОСАГО и каско: сведения об авариях и страховых выплатах. За четыре года страховщики передали в базу информацию о 16,5 миллиона договоров и 2,5 миллиона убытков. Эти сведения помогают выявить страховое мошенничество, так как историю клиента теперь видит не только компания, в которой он страхуется, но и рынок в целом.

Инфографика "РГ" / Михаил Шипов / Евгения Носкова
Экономика Страхование Происшествия Преступления СКФО ЮФО
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