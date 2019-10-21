Кто и как занимается страховым мошенничеством

В Северной Осетии, которая стабильно находится в первой десятке рейтинга, индекс мошенничеств со страховкой вырос почти на 20 процентов, а уровень экономической преступности в целом увеличился на 111 процентов.
- Люди с низкой социальной ответственностью, особенно в самых неблагополучных регионах, ищут себе любые способы заработка, в том числе и криминальные, - отметил эксперт информационного проекта "Страхование: общественная экспертиза", руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования "Объединения потребителей России" Андрей Крупнов.
По его словам, речь идет как об активном участии в криминальных группах, так и о вовлечении добропорядочных граждан с "чистой" репутацией, столкнувшихся с финансовыми затруднениями, в мошеннические схемы как исполнителей.
- В первом полугодии 2019‑го доля возбужденных дел по заявлениям о страховом мошенничестве, направленных страховщиками в правоохранительные органы, составила 22,5 процента по сравнению с 19 процентами за аналогичный период прошлого года. Эти цифры показывают активность МВД и усиление взаимодействия правоохранителей со страховщиками, которое позволяет им чаще выявлять случаи страхового мошенничества, - рассказал "РГ" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.
По статистике ВСС, в первом квартале 2018 года страховщики направили в правоохранительные органы 3005 обращений о случаях страхового мошенничества, во втором квартале - уже 3844, в третьем - 3580, в четвертом - 3073. В первом квартале 2019 года было направлено 3444 обращения, во втором - 3113. В структуре обращений 90 процентов занимают дела об ОСАГО.
- Конечно, 22,5 процента из 100 - это не очень высокая доля, количество отказов в возбуждении дел большое. Нужно более активное взаимодействие страховщиков с правоохранителями, - указал Сергей Ефремов.
Уровень возбуждаемых дел разный у отдельных страховщиков и зависит от качества того материала, который компании отправляют в МВД. ВСС разработал методические рекомендации для страховщиков, чтобы они правильно оформляли заявления.
Страховщикам не всегда удается собрать необходимые доказательства. Это связано, в частности, со сроками, отведенными на рассмотрение таких дел - 20 дней. Кроме того, у страховщиков не хватает прав для полноценного сбора доказательств - всю собранную ими информацию должны еще раз перепроверять оперативники при принятии решения о возбуждении уголовного дела.
Делами о страховом мошенничестве, по словам Сергея Ефремова, в основном занимаются дознаватели уголовного розыска и участковые инспектора. У них не всегда достаточно компетенций для того, чтобы разобраться в сложных экономических аспектах таких дел. "Нужно искать методы, чтобы ускорять процесс рассмотрения дел о страховом мошенничестве", - заключил Ефремов.
Эксперты проекта "Страхование: общественная экспертиза" полагают, что в борьбе против страхового мошенничества помогает Бюро страховых историй, которое заработало с 1 августа 2015 года. Оно содержит информацию о клиентах страховых компаний по договорам ОСАГО и каско: сведения об авариях и страховых выплатах. За четыре года страховщики передали в базу информацию о 16,5 миллиона договоров и 2,5 миллиона убытков. Эти сведения помогают выявить страховое мошенничество, так как историю клиента теперь видит не только компания, в которой он страхуется, но и рынок в целом.