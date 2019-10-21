В Чечне решили ввести экспериментальный налог на самозанятых

Эксперимент по установлению специального налогового режима начнут в Чеченской Республике. Это было озвучено на расширенном совещании в Правительстве ЧР по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Сейчас новый режим тестируют четыре региона - Москва, Московская и Калужская области и Республика Татарстан.

- Суть эксперимента - упрощение процедуры постановки на налоговый учет самозанятых граждан и освобождение их от уплаты страховых взносов. Налоговая ставка составит от 4 до 6 процентов дохода. В рамках данного эксперимента мы сможем вывести из "тени" самозанятых граждан, которые занимаются услугами грузоперевозок, предоставлением услуг спецтехники, перевозки пассажиров на личном транспорте, сдачи в аренду жилья, репетиторством и другими видами деятельности, - заявил на совещании председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Глава республики Рамзан Кадыров поддержал инициативу и поручил подготовить необходимую документацию по эксперименту.