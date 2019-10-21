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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии четыре человека пострадали в перестрелке

Текст: Руслан Мельников (Магас)

В Сунженском районе Ингушетии произошла перестрелка между жителями двух районов.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, стрельба велась из травматического оружия, а причиной конфликта стал спор о долге в сумме 110 000 рублей.

Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка

В результате стрельбы пострадавшими оказались четыре человека, в том числе 61-летняя женщина. Речь идет о непроникающих ранениях. Женщина была госпитализирована.

По информации агентства, в село Троицкое Сунженского района приехали жители Малгобекского района, которые потребовали у местного жителя вернуть долг. Также сообщается, что первым применил оружие ранее судимый брат должника, находившийся под воздействием наркотиков. Он задержан.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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