В Ингушетии четыре человека пострадали в перестрелке

В Сунженском районе Ингушетии произошла перестрелка между жителями двух районов.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, стрельба велась из травматического оружия, а причиной конфликта стал спор о долге в сумме 110 000 рублей.

В результате стрельбы пострадавшими оказались четыре человека, в том числе 61-летняя женщина. Речь идет о непроникающих ранениях. Женщина была госпитализирована.

По информации агентства, в село Троицкое Сунженского района приехали жители Малгобекского района, которые потребовали у местного жителя вернуть долг. Также сообщается, что первым применил оружие ранее судимый брат должника, находившийся под воздействием наркотиков. Он задержан.