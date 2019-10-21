Житель Дагестана ради пенсии прибавил себе 27 лет

В Дагестане житель Левашинского района ради пенсии завысил свой возраст на 27 лет. Мошенническим путем молодых человек получил от государства более 169 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, в ходе расследование выяснилось, что 35-летний житель Левашинского района республики получил в местном отделе УФМС подложный паспорт. В нем сообщалось, что мужчина родился не в 1984 году, а в 1957 году. Кроме того, злоумышленник приобрел фальшивую трудовую книжку, где имелись "записи" о его работе с 1987 по 1992 годы в колхозе.

В январе 2018 года аферист обратился в районное отделение Пенсионного фонда с письменным заявлением о назначении трудовой пенсии по старости. И получал ее до августа нынешнего года, пока работники прокуратуры не выявили факт подлога.

В отношении псевдопенсионера возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - "мошенничество", а в отношении чиновников из Пенсионного фонда и УФМС уголовные дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями" и "служебный подлог".

Кстати

Прокуратурой Дагестана разоблачен 28-летний замглавы села Кулецма Левашинского района. Чиновник ради пенсии на 34 года завысил возраст и раздобыл поддельную трудовую книжку о том, что в 1985-1996 годах работал в колхозе. С марта 2018 года по июль 2019 года он незаконно получил пенсионные выплаты на сумму более 155 тысяч рублей.