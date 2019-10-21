Новости

В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет 15:54
Шелдон из "Теории Большого взрыва" снимет документальный сериал 15:54
В Саратовской области задержан мужчина, открывший стрельбу на улице 15:51
Прокуроры нашли нарушения в работе еще одной красноярской артели 15:46
Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть 15:40
СК выложил видео показаний обвиняемого в убийстве девочки в Саратове 15:21
Путин поручил красноярским властям обратить внимание на нужды людей 15:18
Жители сгоревшего в Ростове Великом дома получат по шесть тысяч рублей 15:18
В Петербурге придумали бота для сбора показаний счетчиков 15:13
В Ульяновске задержали серийного похитителя сковородок 15:10
Как нормализовать артериальное давление без таблеток 15:06
Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга 15:03
Фестиваль "Время колокольчиков" в Череповце окончился массовой дракой 15:02
Владимирец лишился 700 тысяч рублей у стоматолога 15:02
СМИ: На АвтоВАЗе не хватает тары для подрамников 15:02
В Самаре коммунальщики установили у подъездов должников узлы из труб 15:00
Течение было бешеным: Выживший при ЧП на дамбе рассказал о трагедии 14:57
В Ингушетии четыре человека пострадали в перестрелке 14:56
На фрегате "Адмирал Касатонов" начались государственные испытания 14:55
Конкурентноспособным компаниям дадут льготные кредиты 14:50
Первый канал представил тизер второго сезона сериала "Метод" 14:47
В Крыму арестован подозреваемый в изнасиловании девочки 14:44
В Новосибирске произошел крупный пожар в складском комплексе 14:41
В Москве начали готовиться к маршу на Красной площади 14:41
Житель Нижегородской области поплатился жизнью за слова об обеде 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
21.10.2019 15:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фестиваль "Время колокольчиков" в Череповце окончился массовой дракой

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

Полиция Вологодской области выясняет обстоятельства массовой драки на фестивале "Время колокольчиков" в Череповце. Задержаны 28 посетителей концерта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на УМВД по Вологодской области.

Потасовка на фестивале началась во время выступления группы "Алиса", ставшей хедлайнером вечера. Кто-то из поклонников поджег файер. Здесь вмешались бойцы ОМОН, они стали выводить из зала людей, которые подожгли файер. Началась потасовка.

В Петербурге болельщика оштрафовали на 20 тысяч за пощечину омоновцу

Всего в отделы полиции было доставлено 28 человек. Девятерым из них вменили появление в общественных местах в пьяном состоянии, еще одному - мелкое хулиганство. Также полицейские выписали несколько административных протоколов за нарушение требований пожарной безопасности.

Сам концерт был продолжен, когда задержанных увели.

Стоит отметить, что инцидентов на концерте группы "Алиса" не было с девяностых годов. Для самого Череповца драка - тоже неожиданное явление. В Ледовом дворце регулярно проходят концерты, и ранее таких происшествий там не было.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил красноярским властям обратить внимание на нужды людей
Власти Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии через 35 часов
В Минтруде опровергли данные о массовых сокращениях
Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае
В Подмосковье найдены тела новых жертв банды Шишкана