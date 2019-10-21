Фестиваль "Время колокольчиков" в Череповце окончился массовой дракой

Полиция Вологодской области выясняет обстоятельства массовой драки на фестивале "Время колокольчиков" в Череповце. Задержаны 28 посетителей концерта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на УМВД по Вологодской области.

Потасовка на фестивале началась во время выступления группы "Алиса", ставшей хедлайнером вечера. Кто-то из поклонников поджег файер. Здесь вмешались бойцы ОМОН, они стали выводить из зала людей, которые подожгли файер. Началась потасовка.

Всего в отделы полиции было доставлено 28 человек. Девятерым из них вменили появление в общественных местах в пьяном состоянии, еще одному - мелкое хулиганство. Также полицейские выписали несколько административных протоколов за нарушение требований пожарной безопасности.

Сам концерт был продолжен, когда задержанных увели.

Стоит отметить, что инцидентов на концерте группы "Алиса" не было с девяностых годов. Для самого Череповца драка - тоже неожиданное явление. В Ледовом дворце регулярно проходят концерты, и ранее таких происшествий там не было.