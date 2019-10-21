Калининградец умер от ожога кипятком из батареи в отделении полиции

В Калининграде 36-летний мужчина, повредивший батарею отопления в отделе полиции, скончался от термических ожогов.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции по Московскому району областного центра. Его задержали за мелкое хулиганство по статье 20.1 Административного кодекса.

- Находясь в помещении для содержания задержанных лиц, мужчина умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги, - уточнили в ведомстве.

Полицейские сразу оказали пострадавшему первую помощь и вызвали "скорую". Бригада увезла его в больницу, где он скончался. Сейчас в региональном УМВД проводится служебная проверка, которая должна установить все обстоятельства произошедшего.