Международный культурный форум в Петербурге пройдет 14-16 ноября

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум, организованный правительством РФ, Министерством культуры и правительством Санкт-Петербурга, состоится 14-16 ноября 2019 года. В его рамках пройдут деловая программа для специалистов из разных областей культуры и фестивальная часть, которая включает в себя культурные мероприятия.

Работу секции "Массовые коммуникации", которая пройдет в рамках форума, возглавит генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов. В этом году ее главная тема - код коммуникаций в условиях глобализации. В центре внимания участников будут одни из самых обсуждаемых проблем медиасообщества: вирусный контент, этика журналиста, медиа и технологии.

"За прошедшие годы секция стала авторитетной площадкой, где в доверительной и дружеской атмосфере мы обсуждаем современные медиатренды и проекты, которые формируют культуру современного общества. ТАСС подготовил насыщенную программу, которая, я уверен, будет интересна не только профессионалам", - отмечает Сергей Михайлов.

Ключевым событием форума станет пленарная дискуссия "Голос искусства в медиапространстве". Участники дискуссии обсудят, как формируется и меняется массовый спрос на информацию о культуре, как популяризировать искусство в СМИ и какие новые медиаформаты способны вовлечь в диалог с вечным современного пользователя. В мероприятии примут участие вице-премьер правительства России Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, главный редактор The Art Newspaper (Великобритания) и автор книг по истории искусства Элисон Коул, режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и другие деятели искусства и СМИ.

В этом году отдельный блок секции посвящен подростковым медиа. Эксперты круглого стола "У тинейджера в голове: подростковые СМИ" обсудят, как вовлечь подростков в создание новостных, культурных и образовательных СМИ, и, главное, как их научить безопасности в информационном пространстве. Участие в дискуссии примут заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, лидер международного проекта Voice of Youth Екатерина Лукша, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, главный редактор журнал Phosphore (Франция) Дэвид Гройсен, генеральный директор Mango TV (Китай) Цай Хуайцзюнь, президент MTV (США) Крис МакКарти и другие руководители медиа.

Получить актуальную информацию о программе и спикерах секции "Массовые коммуникации" можно на официальном сайте VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.