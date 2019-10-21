Петербург-Концерт представит модные мюзиклы в одном спектакле

Петербург-Концерт открыл свой новый сезон на новой концертной площадке: Набережная канала Грибоедова, 88-90.

Здание бывшего Екатерининского собрания в конце XIX и первой половине XX века являлось одним из мест притяжения поклонников музыки и театра. Здесь репетировал первые "Русские сезоны" Сергей Дягилев, здесь заседали члены литературного кружка Корнея Чуковского, устраивались пышные маскарады, музыкальные и драматические вечера. И вот, спустя почти сто лет, в исторические стены Екатерининского собрания возвращается искусство.

В афише первого сезона представлены лучшие театральные спектакли современного репертуара Петербург-Концерта. Так 27 октября здесь пройдет премьера большой шоу-программы "Мы из мюзикла". Автор постановки - главный режиссер Петербург-Концерта, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра "АРТ" Александр Исаков. В программе заняты все 20 артистов труппы, средний возраст которых - 25 лет. Каждый из них поет, танцует и играет драматическую роль.

Спектакль соединил номера самых популярных мюзиклов - "Чикаго", "Нотр-Дам де Пари", "Кошки", "Поющие под дождем", "Джекил и Хайд", "Иисус Христос - Суперзвезда", "Кабаре".

- Мы любим классические мюзиклы, в них прекрасная музыка. Они наполнены движением, молодостью, смелостью, преодолением страхов - всем, что актуально и сегодня. Нам интересно работать со сложным материалом, совмещать актерскую игру, вокал, хореографию, выполнять технические трюки. Например, репетируя номера, мы все научились прилично бить чечетку, - говорит актер Артем Жданов.

Запланировано, что в этом сезоне сценическое воплощение на новой площадке найдут также пьесы Михаила Себастьяна "Безымянная звезда" и "Поминальная молитва" Григория Горина.