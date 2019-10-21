Петербуржец задержан за тройное убийство 17-летней давности

Петербургские следователи раскрыли убийство трех человек, которое произошло в июне 2002 года. Мужчины были расстреляны возле торговых павильонов на перекрестке улицы Подвойского и проспекта Солидарности, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

В ходе расследования сотрудники петербургского СК вышли на мужчину 1969 года рождения. Ранее он был судим за убийство. Сразу после расстрела он уехал за рубеж, потом вернулся в Россию, в разное время жил на территории разных регионов по подложным документам.

18 октября мужчину задержали в Пензе. Его настоящая личность была установлена, сейчас мужчина арестован по подозрению в совершении тройного убийства.

В следствии полагают, что причиной расстрела стала ссора. По версии регионального СК мужчина не менее семи раз выстрелил в своих оппонентов и скрылся. Один человек погиб на месте, двое умерли в больнице.