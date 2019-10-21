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В Калининграде полиция задержала авторов "лисьих" граффити 16:59
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21.10.2019 16:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде полиция задержала авторов "лисьих" граффити

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Вандалов, разрисовывавших остановочные пункты городского транспорта и стены домов в Калининграде стилизованными изображениями лисы, задержали полицейские.

Как сообщила пресс-служба государственного казенного учреждения "Безопасный город", группу "художников" камеры зафиксировали на Московском проспекте в Калининграде. Краской из баллончика молодые люди разрисовали павильон на остановке, такой же рисунок обнаружился на стене соседнего здания.

Пенсионерке пришлось за свой счет закрашивать граффити на стене дома

Операторы комплекса "Безопасный город" передали информацию в полицию и продолжили наблюдение. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли оперативно и задержали нарушителей в близлежащих дворах. Возбуждено административное дело.

- С начала года камерами комплекса зафиксировано порядка 90 случаев порчи муниципального и частного имущества или актов вандализма. Вся информация о зафиксированных инцидентах оперативно передается в правоохранительные органы, - отметил и.о. директора ГКУ Калининградской области "Безопасный город" Денис Стаскевич.

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