В Калининграде полиция задержала авторов "лисьих" граффити

Вандалов, разрисовывавших остановочные пункты городского транспорта и стены домов в Калининграде стилизованными изображениями лисы, задержали полицейские.

Как сообщила пресс-служба государственного казенного учреждения "Безопасный город", группу "художников" камеры зафиксировали на Московском проспекте в Калининграде. Краской из баллончика молодые люди разрисовали павильон на остановке, такой же рисунок обнаружился на стене соседнего здания.

Операторы комплекса "Безопасный город" передали информацию в полицию и продолжили наблюдение. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли оперативно и задержали нарушителей в близлежащих дворах. Возбуждено административное дело.

- С начала года камерами комплекса зафиксировано порядка 90 случаев порчи муниципального и частного имущества или актов вандализма. Вся информация о зафиксированных инцидентах оперативно передается в правоохранительные органы, - отметил и.о. директора ГКУ Калининградской области "Безопасный город" Денис Стаскевич.