В Коми задержали мужчину с дроном, переправлявшего телефоны в колонию

Сотрудники исправительной колонии № 8 в городе Ухте пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию учреждения с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Коми.

В прошедшее воскресенье вечером дежурный пульта управления колонии обнаружил мужчину с беспилотником. Неизвестный направлял дрон в сторону зданий, в которых располагаются отряды. Мужчину сразу же задержали, а аппарат упал на ограждение исправительного учреждения.

Выяснилось, что к его корпусу примотаны два мобильных телефона и аккумуляторные батареи к ним. Еще два телефона находились у мужчины - он собирался отправить их второй посылкой.

Нарушитель оказался безработным жителем Ухты. Подобным образом он пытался поправить свое материальное положение. Теперь ему грозят штрафы по двум статьям Административного кодекса РФ - от трех до пяти тысяч и от 30 до 50 тысяч рублей.