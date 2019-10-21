В Петербурге банкиру дали условный срок за кражу 1,7 млрд рублей

В Петербурге вынесли приговор начальнику кредитного управления банка, который принял участие в хищении 1 миллиарда 783 миллионов 633 тысяч рублей со счетов банка. Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы условно, также он заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сейчас расследование уголовного дела о хищениях в банке выделено в отдельное производство. Согласно релизу пресс-службы петербургских судов, в деле фигурирует целая организованная преступная группа из числа топ-менеджмента кредитной организации.

Начальник кредитного управления вошел в ее состав.

Деньги из банка выводились через выдачу кредитов фиктивным заемщикам. Полученную сумму участники группировки делили между собой.

Начальник кредитного управления согласился сотрудничать со следствием. Поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Предъявленное обвинение клерк также не оспаривал.