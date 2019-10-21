В Петербурге болельщика оштрафовали на 20 тысяч за пощечину омоновцу

В Петербурге Петроградский районный суд вынес приговор мужчине, который ударил бойца ОМОН на футбольном матче между командами "Зенит" и "Краснодар". Горожанин заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На судебном заседании мужчина признался, что на матче был пьян. Он заявил, что раскаивается в своем поступке. Смягчающим обстоятельством стало и то, что мужчина является многодетным отцом.

Стычка с сотрудниками правоохранительных органов произошла 3 августа после первого тайма принципиального матча. Ранее Петроградский районный суд вынес приговоры еще двум участникам потасовки. Так, один из участников стычки выплатит 15 тысяч рублей штрафа, второй проведет год в колонии-поселении.