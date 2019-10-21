В Петербурге покажут фильмы Марио Мартоне

В Санкт-Петербурге с 23 по 25 октября в рамках Недели итальянского языка пройдет ретроспектива фильмов итальянского режиссера Марио Мартоне.

Как сообщает Итальянский институт культуры в Петербурге, показы пройдут на базе кинотеатра " Angleterre Cinema Lounge". Будет представлено четыре фильма, все на итальянском языке с русскими субтитрами.

Петербургским зрителям ленты представит сам режиссер. В этом году Неделя итальянского языка посвящена театру. Оставаясь ему преданным, Марио Мартоне получил признание во всем мире. В частности, режиссер является основателем театральных коллективов "Falso Movimento" и "Teatri Uniti", в которых работал с такими знаменитыми актерами как Антонио Нейвиллер, Андреа Ренци и Тони Сервилло.

В рамках ретроспективы петербургские зрители увидят фильм "Мэр района Санита", представленный в этом году на Венецианской Биеннале. Основой для картины послужила современная адаптация пьесы Эдуардо Де Филиппо, поставленная самим Мартоне в театре.

Мартоне нередко называют режиссером-историком и режиссером-интеллектуалом. Громкий режиссерский дебют в полнометражном кино Мартоне состоялся в 1992 году. Он представил широкой публике свой первый полнометражный фильм "Смерть неаполитанского математика", который стал лауреатом специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

В 2010 году Мартоне выпустил в итальянский кинопрокат фильм "Мы верили" по одноименному роману Анны Банти, выиграв Золотую Алебарду за лучший фильм и лучший сценарий. Большой успех у публики и критиков имела картина "Невероятный молодой человек", представленная на Венецианском кинофестивале в 2014 году.