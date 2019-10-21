Новости

Трамп пригрозил Ирану страшным ударом 21:37
В Петербурге покажут фильмы Марио Мартоне 21:29
"Урал" выпустил мотоцикл с палаткой и вязанкой дров 21:22
Володин примет участие в конференции спикеров парламентов стран СЕ 21:19
Крупный пожар на складе на востоке Москвы потушен 21:15
Путин обсудил с Голодец развитие физкультуры и поддержку кино 21:14
На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек 21:10
Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства 20:59
Обрушилась крыша горящего склада в Москве 20:53
Видео: Под Белгородом воссоздали непобедимую крепость 20:22
Крупный пожар на складе в Москве локализован 20:12
Трамп заявил о соблюдении режима прекращения огня в Сирии 20:08
В Москве горящий мотоцикл остановил движение 19:51
Названы номинанты на "Золотой мяч" 19:44
В Черном море начались учения НАТО Fall Storm 19:42
Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину 19:40
На Украине при крушении вертолета погиб экс-министр 19:22
На востоке Москвы горит крупный склад 19:20
США не выдали визы россиянам для участия в работе комитета ГА ООН 19:15
Рязанское МЧС опровергло данные о "забытом" во время эвакуации кинозале 19:04
Минск и Гавана обсудили перспективы экономических проектов 19:03
Hyundai продемонстрировал новую серийную Creta 19:02
В Чечне решили ввести экспериментальный налог на самозанятых 18:43
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой 18:32
Советником секретаря СНБО Украины стал бывший КВНщик 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
21.10.2019 21:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге покажут фильмы Марио Мартоне

Текст: Владимир Карабатов (Санкт-Петербург )

В Санкт-Петербурге с 23 по 25 октября в рамках Недели итальянского языка пройдет ретроспектива фильмов итальянского режиссера Марио Мартоне.

Как сообщает Итальянский институт культуры в Петербурге, показы пройдут на базе кинотеатра " Angleterre Cinema Lounge". Будет представлено четыре фильма, все на итальянском языке с русскими субтитрами.

Неделю финского кино в Петербурге откроет новый фильм Мики Каурисмяки

Петербургским зрителям ленты представит сам режиссер. В этом году Неделя итальянского языка посвящена театру. Оставаясь ему преданным, Марио Мартоне получил признание во всем мире. В частности, режиссер является основателем театральных коллективов "Falso Movimento" и "Teatri Uniti", в которых работал с такими знаменитыми актерами как Антонио Нейвиллер, Андреа Ренци и Тони Сервилло.

В рамках ретроспективы петербургские зрители увидят фильм "Мэр района Санита", представленный в этом году на Венецианской Биеннале. Основой для картины послужила современная адаптация пьесы Эдуардо Де Филиппо, поставленная самим Мартоне в театре.

Мартоне нередко называют режиссером-историком и режиссером-интеллектуалом. Громкий режиссерский дебют в полнометражном кино Мартоне состоялся в 1992 году. Он представил широкой публике свой первый полнометражный фильм "Смерть неаполитанского математика", который стал лауреатом специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

В 2010 году Мартоне выпустил в итальянский кинопрокат фильм "Мы верили" по одноименному роману Анны Банти, выиграв Золотую Алебарду за лучший фильм и лучший сценарий. Большой успех у публики и критиков имела картина "Невероятный молодой человек", представленная на Венецианском кинофестивале в 2014 году.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Культурный обмен Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину
В МО назвали глупостью информацию о запуске "Калибров" с корабля "Татарстан"
Путин назначил Фадеева своим советником и главой СПЧ
Пара российских Ту-160 приземлится в ЮАР
В Подмосковье найдены тела новых жертв банды Шишкана