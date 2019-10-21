В Петербурге придумали бота для сбора показаний счетчиков

Петербуржцы смогут отправлять показания горячей воды по интернету через чат-бота по имени Веня. Анимированный цифровой помощник в виде мультяшного вентиля появился на сайте ГУП "ТЭК" Петербурга.

Как сообщает пресс-служба предприятия, вентиль Веня поможет пользователям не только правильно вбивать показания, но и заполнять данные лицевого счета.

Сервис пока работает в пилотном режиме, и у него только две опции. Но в перспективе ресурсоснабжающая компания рассчитывает, что Веня сможет представлять справочную информацию и принимать жалобы на управляющие компании.

Придумали цифрового помощника, чтобы разгрузить колл-центр. В компании выяснили, что значительное число пользователей обращались на "горячую линию" исключительно чтобы передать показания.

Стоит отметить, что вентиль Веня - не единственный цифровой помощник, способный записать показания приборов учета. В пресс-службе ГУП "ТЭК" сообщают, что также озвучить показания можно голосовому помощнику "Алиса".