Завершено расследование гибели 36 человек на шахте "Северная"

Следственный комитет России заявил о завершении расследования обстоятельств гибели 36 человек на шахте "Северная" под Воркутой. Обвиняемыми по уголовному делу проходит 14 человек, включая руководство "Воркутауголь", сообщает пресс-служба СК России.

Трагедия произошла в феврале 2016 года. На шахте взорвалась метановоздушная смесь. В СКР отмечают, что на шахте годами нарушались требования промышленной безопасности, именно они и привели к взрывам.

По версии следствия, руководство предприятия стремилось выполнить план по добыче угля и избежать штрафов.

В частности, как сообщает СКР, по указанию или с ведома директора шахты Михаила Тимофеева, его зама Виталия Лаврова, главного инженера Виктора Титкова, начальника участка по добыче угля Олега Кондратюка, начальника участка аэрологической безопасности Владислава Акиничева и его замов Андрея Плахова и Александра Халиченко, систематически нарушились требования по проветриванию горных выработок. Добыча угля продолжалась на шахтах в обычном режиме несмотря на загазованность.

В следствии уверены, что функция автоматического отключения электричества при росте концентрации метана, была выведена из строя специально. По версии СКР, это сделал электрослесарь Денис Федюков.

Кроме того, у следствия возникли вопросы к конструкции кровли. Во время ЧП она обрушилась, что привело к короткому замыканию, пожару и взрыву.

За тем, чтобы на шахте соблюдались все требования безопасности, должен был следить главный государственный инспектор Воркутинского территориального отдела Ростехнадзора Павел Маслов, но, как следует из релиза СКР, этот контроль чиновником фактически не осуществлялся.

Взрыв на шахте произошел 25 февраля. Погибли 30 человек. Сразу же началась спасательная операция. 27 февраля в шахту зашли горноспасатели и шахтеры. Перед ними стояла задача ликвидировать последствия аварии.

В СКР говорят, что к этому моменту главный инженер шахты Титков и помощник командира военизированного горноспасательного отряда Олег Будаев точно знали, что в "Северной" может произойти новый взрыв. О том, что людей посылают на опасную шатхту, как говорят в СКР, знал и технический директор "Воркутауголь" Олег Пайкин, но он не стал препятствовать данному решению.

В "Северной" произошел новый взрыв. Погибли шесть человек, еще шестеро получили травмы.

Расследование длилось больше 2,5 лет. Материалы дела насчитывают 392 тома. Сейчас результаты расследования направлены в прокуратуру.

Сама шахта "Северная" после трагедии закрыта и затоплена. В память о случившемся в августе 2016 года в Воркуте открыт мемориал.