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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Космос как рок

Уральский музыкант начал тур по России концертом в Крыму
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(7995)
В зале снова был аншлаг: всем интересны перемены в творчестве рок-звезды, одного из лидеров "второй волны екатеринбургского рока". Мало кто ожидал, что в новых песнях бывшего лидера "Смысловых галлюцинаций", известных мрачноватыми экзистенциальными хитами, появится столько света, позитива. И таких песен, как "Улыбайся" или "Пока танцуют ангелы". Сергей Бобунец, распустивший свою легендарную группу, выпустил новый альбом "Нормально все" и в разгар гастролей ответил на вопросы "РГ".
Сергей Бобунец спел в Севастополе почти что дуэтом с первым космонавтом Юрием Гагариным. Фото: Сергей Куксин Сергей Бобунец спел в Севастополе почти что дуэтом с первым космонавтом Юрием Гагариным. Фото: Сергей Куксин
Сергей Бобунец спел в Севастополе почти что дуэтом с первым космонавтом Юрием Гагариным. Фото: Сергей Куксин

Один из первых ваших синглов "Пока танцуют ангелы" критиковали за обилие электроники, но это первый ваш хит, под который хотелось танцевать... Вам важны такие мнения?

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Сергей Бобунец: Танцевать на концертах - это, по-моему, хорошо. Музыка должна качать эмоции. А "Пока танцуют ангелы" на самом деле очень личное обращение к близким друзьям. Некое продолжение песни "Вечно молодой"...

Для вас в свое время было неожиданностью, что песня "Вечно молодой" стала хитом поколения?

Сергей Бобунец: "Вечно молодой" - единственная песня, которую я и задумывал как гимн своему поколению. Благодаря фильму "Брат-2" все сложилось. В тексте много "воздуха", минимум слов, люди могут вложить в песню свои смыслы и эмоции. И чем я старше, тем песня актуальней и для меня самого. Я точно знаю, что "вечная молодость" есть. Пусть как ощущение. Вечно молодые спасают мир.

На концертах в Севастополе вы снова играли хиты "Смысловых галлюцинаций", например, "Полюса". Но уже с новым модным звуком. Это же не случайно?

Сергей Бобунец: Гоняться за модой бесполезно. Всегда будешь опаздывать. Да, у меня появились новые концертные аранжировки. Они помогают сохранить чувство свежести. Старые песни играются, будто написаны только что, а не 20 лет назад. Но это же здорово!

У каждого бывают моменты, которые меняют жизнь. Были такие у вас?

Сергей Бобунец: После рождения сына мне стало удивительно везти. Буквально через год мы уже звучали на федеральных радиостанциях, начались гастроли. Хотелось не стать в глазах сына музыкантом-неудачником. У меня получилось, и это главное чудо в моей жизни.

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Один из первых ваших хитов с группой назывался "Звезды-3000", вы пели о Юрии Гагарине. Первая песня сольной программы "Космос наш" тоже о нем! Звучит голос Гагарина, читающего письмо жене и дочкам перед полетом в космос. После этого вступаете вы: "Спасибо, Юра. Космос наш!" Вы-то сами родились в Нижнем Тагиле, городе совсем не космическом!?

Сергей Бобунец: Космос для меня символ стремления к чему-то большему, неизведанному. Единственная область, в которой даже сейчас больше романтики, чем коммерции. "Космос наш" - это мое искреннее "спасибо". Записывал вокал несколько дней, не хотел никакой наигранности и пафоса. Дуэт с Юрием Гагариным - тут все должно быть настоящим!

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЮФО Республика Крым УрФО Свердловская область Екатеринбург Музыка с Александром Алексеевым
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