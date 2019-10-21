В зале снова был аншлаг: всем интересны перемены в творчестве рок-звезды, одного из лидеров "второй волны екатеринбургского рока". Мало кто ожидал, что в новых песнях бывшего лидера "Смысловых галлюцинаций", известных мрачноватыми экзистенциальными хитами, появится столько света, позитива. И таких песен, как "Улыбайся" или "Пока танцуют ангелы". Сергей Бобунец, распустивший свою легендарную группу, выпустил новый альбом "Нормально все" и в разгар гастролей ответил на вопросы "РГ".

Один из первых ваших синглов "Пока танцуют ангелы" критиковали за обилие электроники, но это первый ваш хит, под который хотелось танцевать... Вам важны такие мнения?

Сергей Бобунец: Танцевать на концертах - это, по-моему, хорошо. Музыка должна качать эмоции. А "Пока танцуют ангелы" на самом деле очень личное обращение к близким друзьям. Некое продолжение песни "Вечно молодой"...

Для вас в свое время было неожиданностью, что песня "Вечно молодой" стала хитом поколения?

Сергей Бобунец: "Вечно молодой" - единственная песня, которую я и задумывал как гимн своему поколению. Благодаря фильму "Брат-2" все сложилось. В тексте много "воздуха", минимум слов, люди могут вложить в песню свои смыслы и эмоции. И чем я старше, тем песня актуальней и для меня самого. Я точно знаю, что "вечная молодость" есть. Пусть как ощущение. Вечно молодые спасают мир.

На концертах в Севастополе вы снова играли хиты "Смысловых галлюцинаций", например, "Полюса". Но уже с новым модным звуком. Это же не случайно?

Сергей Бобунец: Гоняться за модой бесполезно. Всегда будешь опаздывать. Да, у меня появились новые концертные аранжировки. Они помогают сохранить чувство свежести. Старые песни играются, будто написаны только что, а не 20 лет назад. Но это же здорово!

У каждого бывают моменты, которые меняют жизнь. Были такие у вас?

Сергей Бобунец: После рождения сына мне стало удивительно везти. Буквально через год мы уже звучали на федеральных радиостанциях, начались гастроли. Хотелось не стать в глазах сына музыкантом-неудачником. У меня получилось, и это главное чудо в моей жизни.

Один из первых ваших хитов с группой назывался "Звезды-3000", вы пели о Юрии Гагарине. Первая песня сольной программы "Космос наш" тоже о нем! Звучит голос Гагарина, читающего письмо жене и дочкам перед полетом в космос. После этого вступаете вы: "Спасибо, Юра. Космос наш!" Вы-то сами родились в Нижнем Тагиле, городе совсем не космическом!?

Сергей Бобунец: Космос для меня символ стремления к чему-то большему, неизведанному. Единственная область, в которой даже сейчас больше романтики, чем коммерции. "Космос наш" - это мое искреннее "спасибо". Записывал вокал несколько дней, не хотел никакой наигранности и пафоса. Дуэт с Юрием Гагариным - тут все должно быть настоящим!