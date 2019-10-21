Губернатор сирийского Тартуса посетит Крым

Губернатор сирийского города Тартус Сафуан Абу Саад приедет в Севастополь 4 ноября, чтобы обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества. Об этом журналистам рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

- Пригласили губернатора Тартсуа к нам на День единства, по моей информации, он приглашение принял и будет у нас, - сообщил Развожаев. - Планируем предметно обсудить вопросы сотрудничества. Пока все находится на уровне политических деклараций, но хотелось бы конкретики.

Глава города отметил, что планирует обсудить с Сафуан Абу Саадом в том числе доставку грузов через Севастопольский морской порт. Начать грузооборот с Сирией планируют после запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту.

- Порт можно сделать транзитным, чтобы вагоны не ходили пустыми обратно, - считает Развожаев.

Он также сообщил, что Сирия будет не единственным торговым партером Севастополя.

- Изучим все возможные транспортные направления в условиях санкций. Есть страны, которые находятся в такой же сложной ситуации как Крымский полуостров, и в этом могут быть точки взаимодействия, - считает врио губернатора.

Напомним, ранее Развожаев отменил планы передачи Севморпорта в федеральную собственность. Он считает, что предприятие сможет эффективно работать, оставаясь городским.

- Предыдущее руководство города не видело возможности самостоятельного развития порта, поэтому был запущен процесс передачи его Минтрансу РФ, - пояснил Развожаев. - Мое мнение - порт надо оставить в собственности города и развивать. Министерство транспорта не против этого. Позиция Минфина РФ заключается в том, что если мы будем постоянно запрашивать дотации из бюджета, чтобы держать порт на плаву, то лучше отдать в федеральную собственность.

Справка "РГ"

В Тартусе находится пункт материально‑технического обеспечения ВМФ России - крупная военно-морская база, предназначенная для снабжения, ремонта и обеспечения российских кораблей в Средиземном море. База была образована 1971 году. В конце 2017 года утверждено соглашение о расширении ее территории на 49 лет.