На Кубани туристка во время селфи упала с вершины водопада

В Краснодарском крае туристка забралась на вершину водопада, но сорвалась оттуда, когда решила сделать селфи. Женщину с травмами пришлось эвакуировать спасателям.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".

"На минувших выходных 37-летняя жительница Гулькевичи с семьей отдыхала в районе поселка Никитино Мостовского района. 20 октября женщина забралась на вершину водопада, чтобы сделать селфи, но поскользнулась и упала с пятиметрового обрыва", - говорится в информации спасателей.

На место по вызову родственников прибыли сотрудники Псебайского отряда "Кубань-СПАС". Спасатели на носилках транспортировали пострадавшую по труднодоступному рельефу (его протяженность - около 1,5 километра) и передали врачам скорой помощи.