Обманутая дольщица отсудила более 300 тысяч рублей

Жительница Волгограда сумела отсудить у застройщика неустойку и компенсацию морального вреда за нарушение договорных обязательств.

Согласно условиям договора, строительная компания должна была предоставить горожанке готовую квартиру в новом доме на улице Поддубного до 30 января 2018 года. Свои обязательства волгоградка выполнила: полностью оплатила каждый квадратный метр. А вот ключи от квартиры получила только в середине марта этого года. Поэтому женщина решила призвать нарушителей к ответу и обратилась в районный суд. Там вынесли вердикт: взыскать в ее пользу неустойку в размере 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - пять тысяч, а еще штраф - 102,5 тысячи рублей. Компания обязана также оплатить расходы на оплату адвоката - девять тысяч рублей.

Тем временем в Волгоградской области принимаются меры, призванные решить проблему с "замороженным" жильем. Тем компаниям, которые берутся доделать долгострои, предоставляют земельные участки в аренду без торгов и помогают с подключением зданий к инженерным коммуникациям. Государство само становится покупателем. За последние годы пять тысяч человек стали жильцами 54 домов, считавшихся брошенными. На период с 2019 по 2021 год на приобретение квартир в проблемных домах областному фонду жилья и ипотеки заложено в бюджете по 75 миллионов рублей ежегодно.