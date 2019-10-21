В Крыму арестован подозреваемый в изнасиловании девочки

Суд в Крыму удовлетворил ходатайство следователей СК РФ и арестовал на время следствия 39-летнего жителя Нижнегорского района: мужчина подозревается в изнасиловании семилетней девочки.

По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Республике Крым, потерпевшая вместе с младшим братом гуляла вечером на улице в одном из сел Нижнегорского района. К девочке подошел нетрезвый сосед и увел ее в лесополосу. Там он изнасиловал ребенка.

- В короткие сроки злоумышленник был задержан, сейчас ему уже предъявлено обвинение по вышеуказанной статье УК РФ, - уточнили в пресс-службе ГСУ. - По ходатайству следствия судом он заключен под стражу.

Медики оказали ребенку всю необходимую помощь. В свою очередь, следователи и криминалисты провели осмотр места преступления, где изъяты доказательства, подтверждающие причастность задержанного к преступлению. Назначены все необходимые экспертизы. Мужчине инкриминируется пункт "б" части 4 статьи 131 УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".