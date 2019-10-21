В Крыму туристка выжила после падения с 40-метровой скалы

26-летняя туристка во время прогулки на вершине горы Стол-Гора (ЮБК) оступилась и упала с высоты около 40 метров. В результате падения девушка получила различные травмы.

По данным МЧС РК, спасатели обнаружили пострадавшую на труднодоступном участке, а операция по ее спасению длилась около пяти часов. У подножия горы рос густой кустарник, благодаря чему удалось смягчить падение, и девушка осталась жива, упав с высоты практически 13-этажного здания.

- С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшей, оказали первую помощь, затем на носилках эвакуировали девушку к служебному автомобилю и транспортировали ее в Симферопольскую городскую больницу, - отметил министр ЧС РК Сергей Шахов.

В МЧС рассказали, что туристы очень часто получают травмы и повреждения и-за собственной невнимательности и самонадеянности.