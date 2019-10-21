Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга

О готовности обновить парк общественного транспорта в Екатеринбурге заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области. Предложение тем актуальнее, что в 2023 году в столице Среднего Урала пройдет Универсиада.

"Традиционно белорусская техника закупается российскими городами накануне крупных спортивных и других мероприятий. Мы предлагаем в рамках подготовки к Универсиаде проработать организацию обновления подвижного состава", - цитирует Ляшенко информационное агентство БЕЛТА.

Кстати, свердловские предприятия давно используют белорусскую технику в разных отраслях: 60 процентов сельхозтехники в регионе, например, имеет белорусское происхождение.

Соглашение между Республикой Беларусь и Свердловской областью было подписано в 2001 году. С тех пор Беларусь традиционно входит в число ведущих зарубежных торговых партнеров уральского региона: 9 место среди 160 стран по итогам прошлого года.

"Взаимный товарооборот вырос на 18 процентов и составил 430 миллионов долларов. Положительная динамика сохраняется и в этом году: по итогам шести месяцев он увеличился почти на 3 процента по сравнению с таким же периодом 2018-го", - сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.