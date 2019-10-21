На трассах Урала из-за ледяного дождя ограничили движение автобусов

На Среднем Урале прошел ледяной дождь (такие осадки выпадают, когда у поверхности земли - холодный воздух, а над ним слой более теплого). Тротуары и дороги покрылись тонкой коркой льда. Как итог: в Екатеринбурге и на пригородных трассах введено временное ограничение движения пассажирских автобусов.

Как рассказали Свердловскому ОТВ в отделении пропаганды городской ГИБДД, введено полное ограничение на Алапаевское и Нижнесергинское направления, в сторону Березовского и по Кольцовскому тракту - автобусы направляются через улицу Щербакова и дублер Сибирского тракта.

Запрет будет действовать, пока дорожная ситуация не нормализуется.