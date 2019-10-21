Столица Югры может войти в российский рейтинг креативного капитала

В новую версию российского Индекса креативного капитала 2020 года могут включить Ханты-Мансийск. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Вид на мост через реку Иртыш "Красный Дракон" из культурно-туристического комплекса "Археопарк" в Ханты-Мансийске. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Специалисты фонда Calvert 22 и PwC оценят 25 российских городов, проанализировав более 200 индикаторов их креативного и инновационного развития.

- Индекс креативного капитала - это система оценки реализованного и скрытого потенциала городов в сфере новой экономики, первый индекс, который оценивает креативный потенциал не только столичных городов, но и региональных центров, - отметили в фонде.

Основу рейтинга составляют пять базовых блоков - город, люди, бизнес, власть и бренды, которые характеризуют состояние городской инфраструктуры, человеческого капитала, бизнес-среды, городской политики, имиджа города и т. д.

- При формировании индекса аналитики не ограничиваются использованием официальной статистики, которая не всегда отражает действительное положение дел, - говорят специалисты. - Источниками информации являются результаты собственных кабинетных и полевых исследований, данные геолокационных сервисов, социальных сетей и других интернет-платформ. Сочетание различных типов данных позволяет достигнуть большей достоверности в столь плохо формализованной и изученной сфере как новая экономика.

Под креативным капиталом создатели индекса понимают особенности социального климата, культурного и образовательного ландшафта, институциональной инфраструктуры, информационного пространства, способствующие привлечению представителей креативных профессий и реализации их потенциала с учетом как глобальных трендов, так и региональной специфики. В фокусе индекса находятся креативные индустрии, а также их взаимосвязь со сферой технологических инноваций, что позволяет говорить о едином инновационно-креативном секторе.

Как и любое композитное исследование, индекс креативного капитала не претендует на исчерпывающую объективность. Работа над этим показателем является приглашением к долгосрочному сотрудничеству для всех общественных организаций, представителей местных органов власти, бизнеса и креативного сообщества, заинтересованных в продвижении новой экономики в городах России.

Показатели рассчитываются на основании опросов и исследований и учитывают размер населения - в итоге получаются нормализованные индексы, что позволяет сравнивать между собой разные по масштабу города.

Отметим, лидером по итоговому значению в 2019-м стала Москва, как и в прошлом году, ее индекс составил 69,32. Вторую и третью строчку традиционно занимают Санкт-Петербург и Казань, на четвертом месте, как и в прошлом году, - Екатеринбург. Замыкает пятерку лидеров Владивосток, прибавивший три позиции по сравнению с 2018 годом. Стоит отметить, что Тюмень в прошлом году заняла седьмую позицию в этом рейтинге, ее результат - 48,34.

Кроме столицы Югры впервые в Индекс могут включить также Волгоград, Ижевск, Томск, Якутск.