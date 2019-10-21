В Екатеринбурге три человека пострадали в результате стрельбы в баре

В Екатеринбурге в ночь на понедельник несколько выстрелов прозвучали в баре на Библиотечной. Легкие ранения получили три человека. Об инциденте в дежурную часть сообщила женщина-администратор заведения.

"По ее словам, неизвестный в помещении сделал порядка шести выстрелов в сторону посетителей. На место незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа, кинолог с собакой, эксперт-криминалист", - прокомментировал начальник пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Трое мужчин получили ранения.

"Один ранен в палец руки, второй - в область живота, и третий получил ранение задней части ноги. От госпитализации пострадавшие отказались и ушли домой. Заявление в полицию написал один из мужчин", - сообщил полковник Горелых, подчеркнув, что стрельба велась из травматического оружия.

На месте происшествия правоохранители изъяли гильзы, опрошены персонал бара и очевидцы, изучаются съемки с камер видеонаблюдения. Стрелка разыскивают.

"В дежурную часть доставили его знакомого, с которым сейчас работают на предмет выяснения обстоятельств произошедшего. По одной из версий, стрелявший схватился за оружие после того, как ему сделали замечание за неадекватное поведение", - рассказал официальный представитель региональной полиции.