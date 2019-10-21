В Екатеринбурге в парке нашли прикованную цепью собаку

В Екатеринбурге в Шарташском лесопарке нашли привязанную цепью к дереву собаку.

"Я сейчас в Казани, звонит Антон Стуликов, так мол и так, собаку бросили, цепью приковали к дереву в лесу на Шарташе, помирает пес, похоже уже несколько дней сидит тут", - написал на своей странице в instagram директор парка Артур Зиганшин.

Изможденнее животное отвязали, накормили. Обещают найти собаке новых хозяев. "Если кто-то узнал животное, позвоните мне, пожалуйста", - попросил Зиганшин.

В комментариях предположили, что пса не привязывали специально: он мог сорвать цеп, убежать с ней и зацепиться за дерево.