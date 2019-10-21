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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге в парке нашли прикованную цепью собаку

Текст: Екатерина Призова

В Екатеринбурге в Шарташском лесопарке нашли привязанную цепью к дереву собаку.

Фото: iStock
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"Я сейчас в Казани, звонит Антон Стуликов, так мол и так, собаку бросили, цепью приковали к дереву в лесу на Шарташе, помирает пес, похоже уже несколько дней сидит тут", - написал на своей странице в instagram директор парка Артур Зиганшин.

Изможденнее животное отвязали, накормили. Обещают найти собаке новых хозяев. "Если кто-то узнал животное, позвоните мне, пожалуйста", - попросил Зиганшин.

В комментариях предположили, что пса не привязывали специально: он мог сорвать цеп, убежать с ней и зацепиться за дерево.

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Друзья, я прошу Вас и призываю не будьте равнодушными и чёрствыми, равнодушие это страшно! Я рад, что Екатеринбург город неравнодушных людей. Я сейчас в Казани, звонит Антон Стуликов, так мол и так, собаку бросили, цепью приковали к дереву в лесу на Шарташе, помирает пёс, похоже уже несколько дней сидит тут... Спасли... накормим, отогреем и пристроим собаку. Если кто-то узнал животное, позвоните мне, пожалуйста. Мой номер доступен для всех круглосуточно 24/7, звоните и не будьте равнодушными. +79678545553 #шарташ #делаемпарк #шарташскийлесопарк

Публикация от Артур Зиганшин (@artur_ziganshin96)

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