В Сургуте бизнесмена будут судить за гибель женщины на танцполе

Директору развлекательного заведения в Сургуте предъявили обвинение после расследования гибели женщины от упавшей на нее металлической конструкции с мониторами на танцполе.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Югре, трагедия произошла в караоке-клубе 23 июня прошлого года. 38-летняя женщина отмечала с друзьями день рождения. Во время танцев на нее упала тяжелая конструкция, и от полученных травм она умерла на месте.

Расследование уголовного дела завершено сургутским отделом ведомства. По версии следствия, смерть произошла из-за оказания небезопасных услуг директором развлекательного заведения, который осознавал, что установка может навредить посетителям.

Бизнесмену предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Прокурор обвинение утвердил. Обвиняемый вскоре предстанет перед судом.