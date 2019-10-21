В Свердловской области перевернулся газовоз

В Свердловской области на 17-м километре дороги Серов-Ивдель перевернулся газовоз. Обошлось без жертв, но движение на одном из участков трассы ограничили.

Авария случилась ночью с воскресенья на понедельник. Как рассказал агентству РИА Новости пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых, водитель грузовика МАН с полуприцепом, вмещающим 35 кубометров газа, на большой скорости не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина перевернулась.

Утечки газа из цистерны не было, но сотрудники ГИБДД и МЧС все же ограничили движение транспорта на отрезке с 14 по 20 километры - транспортный поток пустили в объезд.

"В ближайшее время из Перми к месту ДТП приедет грузовик, чтобы перекачать топливо в другую бочку. Затем поврежденный автомобиль поставят на колеса и эвакуируют с места аварии", - пояснил Горелых.