Режиссером второго сезона "Обычной женщины" станет Наталия Мещанинова

В Москве стартовали съемки второго сезона сериала "Обычная женщина". Самая большая новость, что Борис Хлебников не будет его режиссером. Во втором сезоне он выступает в качестве продюсера и художественного руководителя, а место в режиссерском кресле заняла Наталия Мещанинова - обладатель Гран-при "Кинотавра" за фильм "Сердце мира" и постоянный соавтор Хлебникова, вместе с которым они создали драму "Аритмия", сериал "Шторм" и не только.

"Борис давно уже говорил о том, что на втором сезоне было бы неплохо поменять режиссерскую руку, но предложение возглавить проект все равно стало для меня неожиданностью, - рассказала Наталия Мещанинова. - И я сразу сказала "да", времени на раздумья не было. Мне очень нравится первый сезон, здесь собраны потрясающие актеры и съемочная команда, с которой я и так работаю постоянно. К тому же второй сезон будет насыщен экшен-сценами, в нем будет больше погонь и перестрелок, а это тоже очень интересно снимать. Смена режиссера - всегда непростое решение для всех участников проекта, но, думаю, в данном случае моя кандидатура максимально комфортна для всех, ведь нас с Хлебниковым давно уже воспринимают как один бренд - как пару авторов, постоянно работающих вместе".

Предвосхищая вопросы многих, Анну Михалкову во втором сезоне никто не заменит. Героиня Михалковой, которая втайне от окружающих подрабатывает сутенершей, в продолжении благополучно станет многодетной матерью. Однако это не помешает ей совершать новые криминальные аферы и вести разборки с бандитами, в которые теперь будет втянута уже вся ее семья. В новом сезоне популярного сериала производства PREMIER Studios и Look Film останутся также Евгений Гришковец, Александра Бортич и Татьяна Догилева. Но обещано, что к ним присоединятся и новые звезды, имена которых пока не раскрываются.

Между тем

"Обычная женщина" - один из самых громких и обсуждаемых российских сериалов последнего времени. Его премьера состоялась на канале ТВ-3 в октябре 2018 года. Это первый проект из России, вошедший в основной конкурс престижного международного фестиваля теле- и веб-сериалов Series Mania во Франции, по итогам которого Анна Михалкова была удостоена приза за лучшую женскую роль.

Позже эта роль также принесла ей премию "Золотой орел" и награду Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). Кроме того, сериал "Обычная женщина" удостоен четырех премий ТЭФИ: в номинациях "Телевизионный фильм/сериал", "Телевизионный продюсер сезона" (Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Альберт Рябышев), "Режиссер телевизионного фильма/сериала" (Борис Хлебников) и "Лучшая актриса телевизионного сериала" (Анна Михалкова). Права на показ первого сезона сериала приобрел независимый дистрибьютор телеконтента из Великобритании Cineflix Rights - он доступен на VoD-сервисах в Австралии (SBS On Demand) и в Новой Зеландии (TVNZ OnDemand).