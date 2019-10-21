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21.10.2019 15:17
Рубрика: Культура

Режиссером второго сезона "Обычной женщины" станет Наталия Мещанинова

Текст: Сусанна Альперина
В Москве стартовали съемки второго сезона сериала "Обычная женщина". Самая большая новость, что Борис Хлебников не будет его режиссером. Во втором сезоне он выступает в качестве продюсера и художественного руководителя, а место в режиссерском кресле заняла Наталия Мещанинова - обладатель Гран-при "Кинотавра" за фильм "Сердце мира" и постоянный соавтор Хлебникова, вместе с которым они создали драму "Аритмия", сериал "Шторм" и не только.
Наталия Мещанинова. Фото: Предоставлено PREMIER Studios Наталия Мещанинова. Фото: Предоставлено PREMIER Studios
Наталия Мещанинова. Фото: Предоставлено PREMIER Studios

"Борис давно уже говорил о том, что на втором сезоне было бы неплохо поменять режиссерскую руку, но предложение возглавить проект все равно стало для меня неожиданностью, - рассказала Наталия Мещанинова. - И я сразу сказала "да", времени на раздумья не было. Мне очень нравится первый сезон, здесь собраны потрясающие актеры и съемочная команда, с которой я и так работаю постоянно. К тому же второй сезон будет насыщен экшен-сценами, в нем будет больше погонь и перестрелок, а это тоже очень интересно снимать. Смена режиссера - всегда непростое решение для всех участников проекта, но, думаю, в данном случае моя кандидатура максимально комфортна для всех, ведь нас с Хлебниковым давно уже воспринимают как один бренд - как пару авторов, постоянно работающих вместе".

Фото: Предоставлены каналом "Россия 1"
На телеканале "Россия 1" выходит сериал "Екатерина. Самозванцы"

Предвосхищая вопросы многих, Анну Михалкову во втором сезоне никто не заменит. Героиня Михалковой, которая втайне от окружающих подрабатывает сутенершей, в продолжении благополучно станет многодетной матерью. Однако это не помешает ей совершать новые криминальные аферы и вести разборки с бандитами, в которые теперь будет втянута уже вся ее семья. В новом сезоне популярного сериала производства PREMIER Studios и Look Film останутся также Евгений Гришковец, Александра Бортич и Татьяна Догилева. Но обещано, что к ним присоединятся и новые звезды, имена которых пока не раскрываются.

Между тем

"Обычная женщина" - один из самых громких и обсуждаемых российских сериалов последнего времени. Его премьера состоялась на канале ТВ-3 в октябре 2018 года. Это первый проект из России, вошедший в основной конкурс престижного международного фестиваля теле- и веб-сериалов Series Mania во Франции, по итогам которого Анна Михалкова была удостоена приза за лучшую женскую роль.

Позже эта роль также принесла ей премию "Золотой орел" и награду Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). Кроме того, сериал "Обычная женщина" удостоен четырех премий ТЭФИ: в номинациях "Телевизионный фильм/сериал", "Телевизионный продюсер сезона" (Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Альберт Рябышев), "Режиссер телевизионного фильма/сериала" (Борис Хлебников) и "Лучшая актриса телевизионного сериала" (Анна Михалкова). Права на показ первого сезона сериала приобрел независимый дистрибьютор телеконтента из Великобритании Cineflix Rights - он доступен на VoD-сервисах в Австралии (SBS On Demand) и в Новой Зеландии (TVNZ OnDemand).

Юлия Мельникова и Анна Михалкова. Фото: Предоставлено PREMIER Studios
Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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