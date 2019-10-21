Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле "Восход"

"Госкорпорация "Роскосмос" продолжает обнародовать рассекреченные материалы, посвященные освоению космоса и пилотируемой космонавтике в частности. Так, на сайте ведомства опубликованы исторические документы, которые рассказывают о подробностях разработки и полета первого в мире многоместного космического корабля "Восход". Это фотографии, альбом чертежей, письма конструктора Сергея Королева руководителям предприятий, приказы, протоколы, аудиозаписи и т.д.

Эскизный проект корабля был утвержден 12 февраля 1964 года. А уже 12 октября того же года "Восход-1" был запущен с космодрома Байконура. Впервые в мире на борту находились сразу три человека - командир Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. Они пробыли в космосе сутки и облетели Землю 16 раз.

Надо сказать, что в истории "Восхода" многое было впервые. Так, впервые космонавты полетели на орбиту без скафандров. И опять же впервые экипаж вернулся в спускаемом аппарате: до этого приземление происходило через катапультирование кресла из корабля и выбрасывание парашюта.

Безусловно, огромный интерес представляет бортовой журнал космического корабля "Восход" 1964. Командир Владимир Комаров управлял кораблем, проводил сеансы радиосвязи с Землей, контролировал этапы полета и работу бортовых систем, руководил действиями членов экипажа. По изменению почерка в бортжурнале четко видно, какие записи сделаны до, а какие - во время полета. Для разработчиков особенно ценными были замечания по удобству пользования кабинными системами, - отмечается в комментариях к этому важнейшему документу.

Кстати, Константин Феоктистов стал первым советским гражданским и беспартийным космонавтом. Первым, кто сначала конструировал космические корабли, а потом на них летал. Вот что рассказывал он корреспонденту "РГ": "Если бы не поддержка Королева, мне едва ли удалось бы полететь. Слишком много было противников. В то время ВВС в лице Каманина всерьез пытались уверить всех, что космонавтов надо готовить только из военных летчиков. И, естественно, старались не допустить к полету гражданского космонавта".

В экипаж, опять-таки впервые, был включен врач-исследователь. Им стал Борис Егоров. Как говорил на пресс-конференции после полета сам Борис Егоров (аудиозапись пресс-конференции тоже представлена "Роскосмосом" среди документов), "увеличение экипажа до трех человек и введение в его состав врача-исследователя открыли принципиально новые возможности для изучения ряда проблем космической биологии и медицины".

Врач Егоров в полете брал пробы крови у экипажа, измерял кровяное давление, проводил медицинский самоконтроль, биологические эксперименты и тесты. В своем журнале он написал: "10:45... У всех легкий гипергидроз. Включили осушитель. После первых минут акклиматизации рьяно приступили к работе. Все стараемся двигаться как можно более плавно..."

Это тоже все можно прочитать и послушать.

Пилотируемый полет американского двухместного Gemini состоялся лишь через шесть месяцев - 23 марта 1965 года.