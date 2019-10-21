Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Новости

Видео: На дне реки найден легендарный "Экскалибур" 14:28
На стройке в Волгограде сильно пострадал рабочий 14:28
Биологи впервые описали, как жаба успешно имитирует ядовитую змею 14:21
Жителя Удмуртии осудили за истязание семьи 14:08
Новую Skoda Octavia случайно рассекретили в конфигураторе 14:07
После ЧП с дамбой сотрудники компании "Сисим" пытались вывезти документы 13:58
В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре 13:56
Медведев обсудит с Румасом широкий круг вопросов сотрудничества 13:55
В Коми задержали мужчину с дроном, переправлявшего телефоны в колонию 13:55
Частные инвесторы получили доступ к Системе быстрых платежей 13:53
В Екатеринбурге три человека пострадали в результате стрельбы в баре 13:49
В Минобороны опровергли новость о сбое запуска на учениях "Гром-2019" 13:46
Петербуржец задержан за тройное убийство 17-летней давности 13:43
В Тамбове на посетителей торгового центра рухнула труба 13:35
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей 13:35
Москва в 2020 году потратит на капремонт социальных учреждений вдвое больше денег 13:29
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае 13:28
Столичные власти планируют увеличить расходы бюджета в 2020 году на социальную сферу на 18,4% 13:17
Власти Чили ввели комендантский час в ряде туристических городов 13:15
Большой потенциал: новую российскую бронетехнику оценили в США 13:14
Россияне выбрали политического лидера из числа киногероев 13:12
Калининградец умер от ожога кипятком из батареи в отделении полиции 13:08
Путин поздравил Нетаньяху с юбилеем 13:03
Бюджетный кроссовер Kia заметили на тестах 13:00
В петербургском отделе полиции погибла женщина 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
21.10.2019 13:30
Рубрика: Экономика

Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Текст: Ольга Игнатова
На долю 10% самых богатых людей России приходится 83% всего личного благосостояния страны. Об этом говорится в десятом ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report 2019, подготовленном швейцарским банком Credit Suisse.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Как подчеркивается в исследовании, это очень высокий показатель - выше, чем в США, имеющих один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран. В Штатах на долю 10% богачей приходится 76% личного благосостояния.

Фото: iStock
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Интересно отметить, что по этому показателю Россия опережает и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны.

По подсчетам швейцарского банка, число миллионеров в России увеличилось с 14 000 в 2010 году до 246 000 в 2019 году. А миллиардеров в России - 110.

В целом за последний год мировое богатство выросло на 2,6% - до 360 трлн долларов, а уровень благосостояния на душу взрослого населения достиг рекордного уровня - 70 850 долларов, что на 1,2% выше уровня середины 2018 года.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Forbes назвал крупнейших землевладельцев в России

В рейтинге благосостояния Швейцария занимает первое место - в этой стране на душу населения приходится 17 790 долларов. Следом находятся Соединенные Штаты (11 980 долларов), Япония (9 180 долларов) и Нидерланды (9 160 долларов). По состоянию на середину 2019 года величина финансовых активов на душу взрослого населения в России оценивалась в 10 570 долларов, а нефинансовых - в среднем в 19 530 долларов.

В мире, по оценкам на середину нынешнего года, насчитывалось 46,8 млн человек с состоянием, превышающим 1 млн долларов. Это на 1,1 миллиона больше, чем в 2018 году.

Экономика Бизнес Крупные компании
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Минтруде опровергли данные о массовых сокращениях
Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае
Путин заявил о попытках Запада мешать сотрудничеству с Африкой
Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета на 2020 год
Шойгу: США вышли из ДРСМД ради сдерживания России и Китая