Россияне стали чаще покупать успокоительные

В России за год на 13 процентов выросло число покупателей седативных (успокоительных) препаратов. Об этом сообщает сервис "Все аптеки" от Mail.ru.

При этом женщинам чаще мужчин требуются успокоительные. Приобретают их в аптеках 65 процентов женщин и 35 процентов мужчин. Самый стрессовый период у россиян наступает после затяжных праздников. Поэтому пики продаж успокоительных приходятся на вторую половину января и мая.

Например, в январе нынешнего года количество проданных упаковок успокоительных выросло на 16 процентов по сравнению с декабрем прошлого года. Похожая картина в мае: аптеки тогда продали на 11 процентов больше седативных средств, чем в апреле.

Чаще всего успокоительные таблетки и капли покупают в Москве и Санкт-Петербурге. На Москву приходится 35 процентов всех продаваемых в стране седативных препаратов, на Санкт-Петербург - 17 процентов. Также любят снять стресс с помощью лекарств жители Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.

В тройку самых популярных средств для борьбы со стрессом входят: Афобазол, Новопассит и Персен. Популярностью также пользуются традиционные валокордин и настойка валерианы.

По данным сервиса "Все аптеки", люди наиболее подвержены стрессу в период с 25 до 34 лет. Из всех покупателей более 40 процентов относятся к этой возрастной категории.

Меньше всего стресс испытывают люди предпенсионного возраста (55-64 лет), на их долю приходится всего 5 процентов проданных лекарств.