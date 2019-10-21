Новости

В Чечне решили ввести экспериментальный налог на самозанятых 18:43
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой 18:32
Советником секретаря СНБО Украины стал бывший КВНщик 18:27
Курды закидали помидорами покидающих Сирию американских военных 18:24
В Ижевске 16-летнюю девочку арестовали за избиение сверстницы 18:23
В Нижнем Новгороде на продажу выставили 34-метровое колесо обозрения 18:13
Подозреваемый в поджоге дома в Ростове Великом арестован на два месяца 18:04
Оркестр Финберга представит программу памяти Игоря Лученка 18:00
Институт искусствознания к 75-летию собрал специалистов со всего мира 17:58
Хор Сретенского монастыря представит программу "Шедевры мировой музыки" 17:46
Суд арестовал задержанных по делу о разрушении дамбы под Красноярском 17:35
Аэропорт Жуковский подключен к системе tax free 17:33
Собянин: В ближайшие три года построим еще 300 километров дорог 17:32
В Петербурге банкиру дали условный срок за кражу 1,7 млрд рублей 17:28
Ученые рассказали, чем опасны занятия футболом 17:22
В Сургуте бизнесмена будут судить за гибель женщины на танцполе 17:20
Житель Дагестана ради пенсии прибавил себе 27 лет 17:19
В Татарстане проверят данные об учительнице, заклеивавшей детям рты 17:14
Посольство РФ опровергло обвинения Праги в создании шпионской сети 17:13
Москва переходит на экологичную упаковку 17:08
Лукашенко предложил Свердловской области расширить кооперацию в машиностроении 17:07
Москве в 2020 году под новый стандарт адаптируют 33 территориальных ЦСО 17:03
Toyota выпустила доступный Yaris-кроссовер 17:02
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины 17:00
В Калининграде полиция задержала авторов "лисьих" граффити 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
21.10.2019 18:15
Рубрика: Спорт

Оторвалась на треке

Велогонщица Войнова выиграла три золота ЧЕ
Текст: Анна Бекетова
Серебряный призер Олимпийских игр Анастасия Войнова блестяще выступила на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который завершился в голландском Апелдорне. Именно она принесла в копилку сборной три золотые медали и помогла команде занять третье место в общем зачете соревнований.

Сначала Войнова вместе с Дарьей Шмелевой и Екатериной Роговой, как и на летних Европейских играх в Минске, победила в командном спринте. Это была шестая победа россиянок на европейских первенствах подряд. Потом Анастасия выиграла два индивидуальных "золота". Причем в спринте она не побеждала с турнира 2014 года, а в гите на 500 м последняя медаль датируется 2016-м. Но благодаря своей золотой серии в Апелдорне Войнова стала 11-кратной чемпионкой Европы.

Войнова и Шмелева завоевали золото ЧЕ по велоспорту

Что касается еще одного лидера спринтерской команды, Дарьи Шмелевой, то она заболела во время подготовки. Так что выступала не на своем максимуме. Тем не менее, помимо командного "золота", завоевала "серебро" в гите на 500 м и "бронзу" в кейрине. Еще одна серебряная медаль на счету Дениса Дмитриева (кейрин).

Общекомандный зачет выиграла сборная Нидерландов (5-4-4), вторыми финишировали французы (5-1-2).

Напомним, что чемпионат Европы в Апелдорне был одним из квалификационных этапов на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Правда, велогонщики боролись не за прямые лицензии, а за очки в итоговом рейтинге Международного союза велосипедистов. Отбор продолжится на этапах Кубка мира. Публикация рейтинга запланирована на 2 марта 2020 года.

Спорт Виды спорта Велоспорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назначил Фадеева своим советником и главой СПЧ
Власти Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии через 35 часов
В Минтруде опровергли данные о массовых сокращениях
Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае
В Подмосковье найдены тела новых жертв банды Шишкана