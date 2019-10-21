Серебряный призер Олимпийских игр Анастасия Войнова блестяще выступила на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который завершился в голландском Апелдорне. Именно она принесла в копилку сборной три золотые медали и помогла команде занять третье место в общем зачете соревнований.

Сначала Войнова вместе с Дарьей Шмелевой и Екатериной Роговой, как и на летних Европейских играх в Минске, победила в командном спринте. Это была шестая победа россиянок на европейских первенствах подряд. Потом Анастасия выиграла два индивидуальных "золота". Причем в спринте она не побеждала с турнира 2014 года, а в гите на 500 м последняя медаль датируется 2016-м. Но благодаря своей золотой серии в Апелдорне Войнова стала 11-кратной чемпионкой Европы.

Что касается еще одного лидера спринтерской команды, Дарьи Шмелевой, то она заболела во время подготовки. Так что выступала не на своем максимуме. Тем не менее, помимо командного "золота", завоевала "серебро" в гите на 500 м и "бронзу" в кейрине. Еще одна серебряная медаль на счету Дениса Дмитриева (кейрин).

Общекомандный зачет выиграла сборная Нидерландов (5-4-4), вторыми финишировали французы (5-1-2).

Напомним, что чемпионат Европы в Апелдорне был одним из квалификационных этапов на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Правда, велогонщики боролись не за прямые лицензии, а за очки в итоговом рейтинге Международного союза велосипедистов. Отбор продолжится на этапах Кубка мира. Публикация рейтинга запланирована на 2 марта 2020 года.