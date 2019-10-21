Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Екатерина Ясакова 
10:39 21.10.2019

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для жилья с эскроу-счетами

Сбербанк пообещал снизить ставку по ипотеке для жилья, строительство которого ведется с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщают СМИ в понедельник.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Как уточняется, снижение будет возможно, если застройщик перераспределит часть скидки со своего кредита в пользу покупателя.

Фото: Photoxpress
Как снизить платеж по дорогой ипотеке

"В этом случае оформить жилищный кредит можно будет по ставке от 1 процента на квартиры в новостройках", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление заместителя председателя предправления Сбербанка Анатолия Попова.

Самая низкая ставка предполагается для семей с детьми. Для этого им нужно купить жилье в новостройке у девелоперов-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.

У клиента будет выбор - дисконт на весь срок кредита или большой, но только на стадию строительства.

"В первом случае дисконт составит до 1,4 процентного пункта от текущих ставок Сбербанка. Во втором - до 4 процентных пунктов, но максимальная сниженная ставка будет действовать только до ввода новостройки в эксплуатацию", - заключил Попов.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
20.10.2019

Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку

Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку

Собственникам жилья в аварийных домах могут предложить дополнительные соцвыплаты или льготную ипотеку. Как вариант: переехать в маневренный фонд, пока не найдется инвестор, который построит для переселенцев постоянное жилье

Жилая недвижимость
16.10.2019

Спрос на "квартиры для пиджака" возвращается

Спрос на "квартиры для пиджака" возвращается

Мини-квартиры, к которым покупатели вроде окончательно охладели, снова набирают популярность в крупных городах. "РГ" при помощи экспертов выяснила, кто покупает такое жилье

Жилая недвижимость
15.10.2019

"Вторичку" могут разрешить покупать по программе льготной ипотеки

"Вторичку" могут разрешить покупать по программе льготной ипотеки

Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть вопрос распространения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья. Это поможет решить жилищный вопрос для семей в регионах, где есть дефицит новостроек