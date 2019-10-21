Сбербанк снизит ставки по ипотеке для жилья с эскроу-счетами

Как уточняется, снижение будет возможно, если застройщик перераспределит часть скидки со своего кредита в пользу покупателя.

"В этом случае оформить жилищный кредит можно будет по ставке от 1 процента на квартиры в новостройках", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление заместителя председателя предправления Сбербанка Анатолия Попова.

Самая низкая ставка предполагается для семей с детьми. Для этого им нужно купить жилье в новостройке у девелоперов-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.

У клиента будет выбор - дисконт на весь срок кредита или большой, но только на стадию строительства.

"В первом случае дисконт составит до 1,4 процентного пункта от текущих ставок Сбербанка. Во втором - до 4 процентных пунктов, но максимальная сниженная ставка будет действовать только до ввода новостройки в эксплуатацию", - заключил Попов.