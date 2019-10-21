Шеф Пентагона заявил о планах вывести 5 тысяч солдат из Афганистана

Министр обороны США Марк Эспер обсудилс президентом Афганистана Ашрафом Гани борьбу с терроризмом. "Афганистан больше никогда не должен стать безопасным местом для террористов для атак на США", - написал шеф Пентагона в Twitter.

Он также заявил, что Соединенные Штаты могут сократить свой контингент в Афганистане до 8,6 тысячи военнослужащих. Сейчас на территории исламской республики находятся около 14 тысяч американских военных. Часть из них участвует в полевых операциях против террористов.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался вести переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), напоминает ТАСС.