Шелдон из "Теории Большого взрыва" снимет документальный сериал

Американский актер и продюсер Джим Парсонс, доктор Шелдон Купер из гик-ситкома "Теория Большого взрыва", работает над новым сериальным проектом.

Как передает Deadline, Парсон, один из самых известных открытых геев западной телеиндустрии, в тандеме с продюсером и сценаристом Грегом Барланти, тоже геем, займется документальным сериалом для HBO Max. В котором будут освещены все "поворотные и знаковые моменты и персоны истории ЛГБТ-движения США". Называется шоу "Равные" (Equal).

Пока планируются четыре часовых эпизода. Где авторы сулят демонстрацию уникальных, доселе невиданных материалов и комментарии пионеров борьбы за права т.н. секс-меньшинств.

Сроки еще не обозначены.

TBBT завершился в прошлом году - из-за нежелания Парсонса далее участвовать в шоу.

В настоящее время актер занят на "Детстве Шелдона", спин-оффе-приквеле "Теории", третий сезон которого стартовал в сентябре. С продлением на четвертый.

Ранее сообщалось, что "Шелдон" "вышел замуж".