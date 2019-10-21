Шойгу: США вышли из ДРСМД ради сдерживания России и Китая

Стремление сдержать Россию и Китай является реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в понедельник заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности.

По словам российского министра, договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления оборонного потенциала России и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами, пишет ТАСС.

Обвиняя Россию в нарушении ДРСМД, Вашингтон "загодя готовился к его разрушению", создавая ударные беспилотники, используя в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывая в Европе пусковые установки Mk 41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет Tomahawk, отметил российский министр. Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии свыше 500 километров.

В сфере контроля над вооружениями происходит разрушение многоуровневой системы безопасности, на протяжении многих лет обеспечивавшей стабильность и баланс сил, заявил Шойгу. Это и отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и их односторонний выход из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Министр обороны России Сергей Шойгу находится сейчас в Пекине, где проходит IX Сяншаньский форум по безопасности. Этот форум, организуемый Китайской ассоциацией военных наук и Китайским институтом международных стратегических исследований, является авторитетным международным мероприятием высокого уровня. В нем участвуют представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран АТР, а также ряда европейских государств.