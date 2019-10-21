Советником секретаря СНБО Украины стал бывший КВНщик

Бывший игрок КВН Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил он сам в социальной сети Facebook.

"Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!" - написал Сивохо на русском языке. Эту запись он сопроводил фотографией новенького удостоверения.

Ранее Сивоха баллотировался в Верховную раду Украины в одномандатном округе в Донецкой области от партии "Слуга народа", но в парламент не прошел.