Современные медицинские технологии становятся доступнее

"Индекс здоровья будущего" - так называется исследование, которое проводит компания Philips, чтобы понять, как меняются системы здравоохранения в разных странах, отвечая на вызовы времени. Его цель - определить, как применение цифровых технологий служит для оказания недорогой и ценностно-ориентированной медицинской помощи.

Несмотря на то, что в отдельных случаях показатели внедрения цифровых инструментов растут, во всем мире они все еще используются нестабильно. Главными препятствиями служат перебои в доступе к технологиям, сложности с внедрением цифровых инструментов в режим работы медиков, проблемы информационной безопасности и конфиденциальности.

Недавно опубликовано четвертое ежегодное исследование, основанное на опросе 15 тысяч обычных граждан и 3100 медицинских работников из 15 стран. Авторы исследования отмечают, что многие медицинские работники в нашей стране получили больше доступа к цифровым технологиям и активно используют их в своей работе. Фактически Россия находится примерно на том же уровне или превосходит средние показатели по 15 странам по некоторым ключевым технологиям. Исключением является искусственный интеллект (ИИ), в его применении российские специалисты здравоохранения примерно вдвое отстают от среднего показателя по 15 странам.