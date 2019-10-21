В России будет сформирован единый регистр пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга, и потенциальных доноров, готовых отдать свои кроветворные клетки тем, кому без этого не выжить. Министерство здравоохранения России подготовило необходимые поправки в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Татьяна Голикова: Не важно, как будет называться единый регистр - федеральным или национальным, важно, что его создание заложено в законопроект. Фото: Сергей Куксин.

Вчера на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова и приглашенные специалисты обсуждали первоочередные задачи развития помощи больным онкогематологическими заболеваниями.

Свои "локальные" регистры сейчас имеют медучреждения, выполняющие операции по пересадке костного мозга, есть и регистр, созданный благотворительным фондом, но все они разрозненные

"Количество выполняемых в стране операций по пересадке костного мозга растет, - отметила Татьяна Голикова. - В 2016 году в рамках программы высокотехнологичной помощи было выполнено 1405 таких операций, в 2018 году - 1696, в течение нынешнего года, по плану, - будет проведено 1796 операций. Но этот рост нас не удовлетворяет, так как не закрывает всех потребностей".

С детьми ситуация чуть лучше: трансплантацию в случае необходимости выполняют в 70 процентах случаев. Со взрослыми больными намного хуже: точный учет тех, кому такое лечение, как говорят врачи, "показано", в стране не ведется. По оценкам специалистов, пересадку костного мозга делают лишь одному из трех нуждающихся пациентов.

Поэтому на совещании шел разговор о развитии службы онкогематологической помощи в целом: речь и о создании новых специализированных отделений с койками "под трансплантацию", и о подготовке специалистов (онкогематологов, тем более, хирургов, выполняющих такие операции, остро не хватает), и о том, что нашей большой стране нужен свой собственный, единый регистр и доноров, и реципиентов - тогда поиск подходящего, совместимого донора станет намного проще и дешевле. И это даст возможность увеличить количество операций и спасать больше больных.

Свои "локальные" регистры сейчас имеют медучреждения, в которых выполняют трансплантации. Есть и регистр, сформированный благотворительным фондом. Общее число потенциальных доноров составляет сейчас в общей сложности примерно 110 тысяч человек. Но регистры эти разрозненные, что в каждом конкретном случае затрудняет поиски подходящего донора. Но даже объединение всех регистров в единую базу сразу проблему не решит: чтобы подбор совместимой пары донор - реципиент был эффективным, необходимо, чтобы в регистре было минимум 500 тысяч добровольцев.

"Не важно, как будет называться единый регистр - федеральным или национальным, важно, что его создание заложено в законопроект и, соответственно, выделены средства и на типирование новых участников, и на подбор донора для конкретного больного, на покрытие расходов по проезду донора в клинику для забора клеток и так далее", - отметила Татьяна Голикова.

Как отметила директор по развитию фонда "Подари жизнь" Екатерина Чистякова, важно закрепить в законе принцип добровольного донорства: люди должны быть мотивированы на безвозмездную помощь другим, только в этом случае можно обеспечить безопасность сдаваемого биоматериала. Кроме того, при подготовке нормативной базы необходимо устранить некоторые пробелы: так, в тарифы оказания помощи сейчас не входит период реабилитации после проведенной трансплантации. Между тем это длительный и сложный период, который может затянуться и на полгода, и на год, и все это время пациент должен находиться в клинике. Еще один момент: подбор неродственного донора из российской базы или даже из зарубежных регистров (наши фонды работают с Германией) для больных, которые лечатся по квоте, выполняется бесплатно. Но если в качестве донора рассматривается родственник, например, брат или сестра, его типирование (проверка на совместимость) уже не входит в тарифы, и потому выполняется либо с помощью благотворителей, либо за счет семьи пациента.

Кстати, в ближайшее время стоимость процедуры типирования (сейчас она стоит около 30 тысяч рублей, главным образом, из-за дорогостоящих импортных препаратов) должна стать намного дешевле. Российская фармкомпания зарегистрировала собственный тест, на подходе аналогичный продукт и от второго российского производителя. Вывод на рынок двух таких тестов позволит "закрыть" госзакупки отечественной продукцией, которая, по оценкам специалистов, не уступает по качеству зарубежным оригинальным препаратам. Поскольку процедура типирования станет дешевле, пополнить регистр доноров новыми участниками станет проще.