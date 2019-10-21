Спецпредставитель президента заявил об отсутствии запрета на Telegram

Использовать мессенджер Telegram в России не запрещено. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, который сам клиент этого приложения.

"Telegram в России не запрещен... Я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы", - пояснил Песков на сессии международного форума "Открытые инновации" в технопарке "Сколково".

"У нас никогда в России так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров, как в истории с Telegram. В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть", - сказал ТАСС Песков.