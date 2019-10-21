США не выдали визы россиянам для участия в работе комитета ГА ООН

Своей визовой политикой США фактически заблокировали полноценную работу РФ в Первом комитете Генассамблеи ООН, занимающемся вопросами разоружения и международной безопасности. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, Вашингтон отказал в выдаче виз ряду членов российской делегации, и этот вопрос был поднят комитетом ООН по сношениям с США. Однако проведенное заседание продемонстрировало, что власти Соединенных Штатов не собираются менять свою позицию и пересматривать свою дискриминационную визовую политику. "Таким образом, полноценное участие российской делегации и ряда других делегаций в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, по сути, заблокировано", - заявил дипломат.

Он напомнил о требовании российской стороны предоставить Первому комитету "отчет о тех усилиях, которые были предприняты секретариатом ООН по урегулированию визовой проблемы", а также дать "однозначную оценку дискриминационной политике США в отношении делегаций других государств".

"До сих пор мы не услышали ни такого отчета с предложениями, ни такой оценки. Рассчитываем, что в ходе встречи с высоким представителем генсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу это недоразумение будет устранено", - отметил Белоусов, добавив, что при необходимости к решению проблемы придется подключать генсека ООН Антониу Гутерриша.

Российский дипломат также заявил, что если США продолжат отказываться от выполнения своих визовых обязательств, перенос данного комитета ООН из Нью-Йорка в Женеву, Вену или другое место с соответствующей инфраструктурой станет единственно возможным решением.

Он подчеркнул, что с 3 октября никаких подвижек по улучшению или урегулированию этой ситуации не произошло. "Терпеть такое положение дел далее невозможно. Мы мириться с этим не намерены", - заявил Белоусов.