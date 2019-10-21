Стартует онлайн-магистратура по Data Science

В России стартует набор в первую англоязычную магистратуру по наукам о данных или Data Science. "Оператором" программы стала Высшая школа экономики, а лекционным залом и лабораторией - глобальная образовательная платформа Coursera. По окончании курса студенты получат дипломы магистра по направлению "Прикладная математика и информатика" от ВШЭ.

- По прогнозу экспертов, к 2020 году число рабочих мест для специалистов по данным только в США увеличится до 2,7 миллиона, - рассказывает заместитель руководителя Департамента больших данных и информационного поиска ВШЭ Евгений Соколов.

В Вышке уверены: магистратура - лучший способ войти в эту новую профессию. Учебный план программы - 32 курса, разбитых на блоки: математика, программирование, профессиональный блок, проектный блок. Что получат студенты? Научатся программировать и узнают базовые алгоритмы, познакомятся с культурой написания эффективного кода, поймут, что такое Data Science и современные методы машинного обучения. И, конечно, будут решать реальные задачи анализа данных. Старт - в феврале 2020 года.