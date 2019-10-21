Тарпищев назвал состав сборной на финал Кубка Дэвиса

Тренерский штаб сборной России во главе с Шамилем Тарпищевым определился с составом команды на финальную часть Кубка Дэвиса 2019 года, которая пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Росиии (ФТР), сегодня в международную организацию (ITF) была направлена официальная заявка. В нее вошли Даниил Медведев (4-й номер рейтинга ATP), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).

Напомним, что с этого года Кубок Дэвиса будет проходить по новому формату. В Мадриде сыграют 18 команд, которые разделили на шесть групп. Сборная России попала в группу В вместе с Испанией и Хорватией. В группе А сойдутся сборные Франции, Сербии и Японии, в группе С - Аргентины, Германии и Чили, в группе D - Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е - Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F - США, Канады и Италии.

Победители групп, а также две лучшие команды, среди занявших вторые места, выйдут в четвертьфинал турнира. Далее состоится полуфиналы и финал. Каждый матч на турнире будет состоять из двух одиночных игр и одной парной.

Отметим, что сегодня состав объявили и наши соперники - испанцы. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль примет участие в турнире. Также в заявку вошли Роберто Баутиста-Агут, Фелисиано Лопес, Пабло Каррено-Буста и Марсель Гранольерс.