Толстой: Отсутствие идеологии - проблема для развития России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает проблемой для развития России отсутствие идеологии, сообщает РИА Новости.

Выступая на круглом столе "Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения", он отметил, что России удалось сохранить межконфессиональный, межнациональный мир, накопить уникальный опыт сосуществования людей разного вероисповедания и разных культур. Этот опыт следует активно использовать и "предложить современному миру наше видение того, как дальше будет развиваться человечество".

По словам Толстого, потенциальные союзники РФ хотят понимать "про что" наша страна и говорят: "Мы понимаем, про что США, мы понимаем, про что Европейский Союз, а Россия - это какая страна, а что в ней такого особенного, что отличает вас от какой-то до неимоверных размеров разросшейся восточно-европейской страны?".

"Безусловно, отсутствие в России сегодня какой-либо идеи, идеологии, - это проблема для дальнейшего развития страны, потому что нельзя заговариванием цифр передать людям идею дальнейшего развития", - заявил вице-спикер Госдумы.

"Мне кажется, наша общая задача - думать в этом направлении, вырабатывать конкретные меры. Конечно, это нужно делать, учитывая те исторические особенности и историю нашего государства, которые сегодня сложились", - добавил он.