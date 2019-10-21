Трамп пригрозил Ирану страшным ударом

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану мощный удар, если это потребуется. "Мы ударим так, как никогда прежде, если Иран сделает некоторые вещи", - предупредил американский лидер, в то же время заверив, что лично он выступает против каких-либо войн.

По его словам, США могут, не применяя оружия, оказать достаточное воздействие на другие страны. В первую очередь речь шла об экономическом влиянии.

Трамп также напомнил, что возвращение военных, служащих за границей, обратно США - одно из его предвыборных обещаний, и он намерен его выполнить. Президент США подчеркнул, что писать письма родителям погибших солдат - одно из самых ужасных занятий, которые ему приходится делать.