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Рубрика: В мире

Трамп пригрозил Ирану страшным ударом

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану мощный удар, если это потребуется. "Мы ударим так, как никогда прежде, если Иран сделает некоторые вещи", - предупредил американский лидер, в то же время заверив, что лично он выступает против каких-либо войн.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
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По его словам, США могут, не применяя оружия, оказать достаточное воздействие на другие страны. В первую очередь речь шла об экономическом влиянии.

Трамп также напомнил, что возвращение военных, служащих за границей, обратно США - одно из его предвыборных обещаний, и он намерен его выполнить. Президент США подчеркнул, что писать письма родителям погибших солдат - одно из самых ужасных занятий, которые ему приходится делать.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Дональд Трамп
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