Новости

В Петербурге банкиру дали условный срок за кражу 1,7 млрд. руб. 17:28
Ученые рассказали, чем опасны занятия футболом 17:22
В Сургуте бизнесмена будут судить за гибель женщины на танцполе 17:20
Житель Дагестана ради пенсии прибавил себе 27 лет 17:19
В Татарстане проверят данные об учительнице, заклеивавшей детям рты 17:14
Посольство РФ опровергло обвинения Праги в создании шпионской сети 17:13
Москва переходит на экологичную упаковку 17:08
Лукашенко предложил Свердловской области расширить кооперацию в машиностроении 17:07
Москве в 2020 году под новый стандарт адаптируют 33 территориальных ЦСО 17:03
Toyota выпустила доступный Yaris-кроссовер 17:02
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины 17:00
В Калининграде полиция задержала авторов "лисьих" граффити 16:59
Спецпредставитель президента заявил об отсутствии запрета на Telegram 16:58
Суд не удовлетворил иск о блокировке в России сервиса поиска попутчиков 16:54
Организм американца несколько лет вырабатывал алкоголь 16:53
На онлайн-карте нашли десятки неизвестных объектов майя 16:47
В Кузбассе проверят обращение с пенсионерами в частном пансионате 16:33
Австралийские газеты вышли с одинаковыми передовицами в знак протеста 16:31
Лицом к розе ветров: Кара Делевинь в рекламе Dior Joaillerie 16:28
Белорусские военные участвуют в учениях "Нерушимое братство-2019" 16:20
В Москве расцвела весенняя печеночница 16:11
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса 16:10
АвтоВАЗ приостановил выпуск "экономичных" Lada 16:03
Толстой: Отсутствие идеологии - проблема для развития России 16:03
Лукашенко оценил ЕАЭС 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
21.10.2019 16:32
Рубрика: В мире

США оставят в Сирии спецназ

За несколько дней Дональду Трампу уже дважды пришлось поменять свои планы.
Текст: Евгений Шестаков
В понедельник газета New York Times сообщила о том, что президент США обдумывает возможность разместить в Сирии спецназ вдоль границы с Ираком. Как иронично замечает издание, еще в 2018 году Трамп приказал двум тысячам военнослужащих покинуть Сирию, но вскоре передумал. Несколько дней назад американский лидер вновь потребовал от Пентагона вывести войска из Сирии. И вновь досадная "осечка", ставшая уже второй: ведь ранее критики Трампа вынудили его отказаться от планов провести саммит G7 в 2020 году на принадлежащем главе Белого дома американском курорте.
Фото: AP Photo/Matt Rourke Фото: AP Photo/Matt Rourke
Фото: AP Photo/Matt Rourke

Для честолюбивого, гордящегося своим упрямством в политических вопросах президента США, такое развитие событий выглядит особенно досадным. Но обстоятельства и политические противники на этот раз оказались сильнее. Все что осталось Трампу - бессильно огрызаться в Facebook, констатировав, что "демократы и СМИ съехали с катушек".

Причины, заставившие президента США радикально поменять планы, лежат на поверхности. В газете Washington Post лидер республиканского большинства в Сенате опубликовал статью, которую понимающие расклад сил на Капитолийском холме, сочли публичным ультиматумом, предъявленным главе Белого дома. Но если упреки в свой адрес со стороны первых лиц Европы и руководителей международных институтов Трамп всегда воспринимал равнодушно и даже ими гордился, то отмахнуться от приведенных Митчем Макконнеллом аргументов Трамп не мог. Тем более в ситуации, когда будущее президента США зависит от того, как проголосует по вопросу импичмента республиканское большинство в сенате. И Трамп дал "задний ход" и в отношении своих планов в Сирии, и по вопросу о месте проведения саммита G7. Об этом знаковом политическом отступлении немедленно сообщила близкая Демократической партии США газета New York Times, сославшись на источники в Белом доме.

Статья сенатора намекала: если в обозримом будущем Трамп не изменит курс, то импичмент станет неизбежным.

В своей статье Митч Макконнелл поучает главу Белого дома, что тому следует предпринять во внешней политике, если он хочет переизбраться. Во-первых, пишет сенатор, Трампу следует признать: альтернативы американскому лидерству не существует и США - незаменимое государство. По сути, это все тот же разговор об исключительности американской нации, начатый предшественником Трампа - Бараком Обамой. Никаких намеков на возможность многополярности в международных отношениях ни сегодня, ни в будущем. "Мы построили эту мировую систему, сохранили ее и извлекли из нее больше всего выгоды", - объясняет Макконнелл. Для непонятливых в Белом доме сенатор еще раз напоминает: США, отказавшись в середине прошлого века от изоляционизма, сделали мир лучше, и особенно лучше он стал для Америки. Отказавшись от прежних завоеваний, предупреждает Макконнелл президента, Белый дом добьется того, что "появится новый порядок - и создавать его будут не на благоприятных для США условиях".

Фото: REUTERS/Brian Snyder
Трамп назвал Клинтон невменяемой и признался в любви к России

Второй вывод, который, по мнению сенатора, необходимо сделать Трампу, заключается в том, что "войны Америки будут бесконечными, только в том случае, если Америка откажется от победы в них". Желание президента США вывести войска из Афганистана и Сирии автор публикации считает нарушением важнейших внешнеполитических принципов, за которые, и это Макконнелл демонстративно подчеркнул, в прошлом солидарно проголосовало большинство сенаторов в обеих партиях. При этом лидер республиканского большинства напомнил "читателю Трампу" о внесенной ранее в сенат и принятой его, Макконнелла, резолюции, которая не одобряла преждевременный уход американских военнослужащих из Афганистана и Сирии.

Нет смысла останавливаться на всех тезисах сенатора, критиковавшего Трампа по всем "фронтам": от ошибочной, с точки зрения Макконнелла, тональности в отношениях с Анкарой, до негодования по поводу прогулок "улыбающихся российских журналистов" по брошенной американской базе в Сирии. В отношении действий Трампа сенатор употребил хлесткий термин "стратегическое бедствие". В целом же публикация систематизировала совершенные, по мнению автора, президентом США ошибки, которые способны в перспективе объединить при голосовании по импичменту в Сенате представителей демократической и республиканской партий. Статья намекала: если в обозримом будущем Трамп не изменит курс, то импичмент станет неизбежным.

Почти одновременно с публикацией сенатора Макконнелла в Washington Post журнал Foreign Policy разместил комментарий, где назвал психологические причины, не позволяющие американской дипломатии достигнуть прогресса по многим замороженным конфликтам. Если вкратце - это вечная критика, которой подвергают госдепартамент за то, что тот слишком много предлагает, слишком мало просит, слишком добр к врагам и слишком враждебен к друзьям США. Но если судить по тональности статьи Макконнелла, дипломатии, как искусству компромисса и примирения, не остается места во внешнеполитической доктрине Вашингтона. С точки зрения лидера Республиканской партии эту доктрину следует строить на бесконечных войнах до победного, необходимых США, чтобы сохранить американское лидерство в международных отношениях.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил красноярским властям обратить внимание на нужды людей
Власти Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии через 35 часов
В Минтруде опровергли данные о массовых сокращениях
Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае
В Подмосковье найдены тела новых жертв банды Шишкана