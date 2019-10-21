В понедельник газета New York Times сообщила о том, что президент США обдумывает возможность разместить в Сирии спецназ вдоль границы с Ираком. Как иронично замечает издание, еще в 2018 году Трамп приказал двум тысячам военнослужащих покинуть Сирию, но вскоре передумал. Несколько дней назад американский лидер вновь потребовал от Пентагона вывести войска из Сирии. И вновь досадная "осечка", ставшая уже второй: ведь ранее критики Трампа вынудили его отказаться от планов провести саммит G7 в 2020 году на принадлежащем главе Белого дома американском курорте.

Для честолюбивого, гордящегося своим упрямством в политических вопросах президента США, такое развитие событий выглядит особенно досадным. Но обстоятельства и политические противники на этот раз оказались сильнее. Все что осталось Трампу - бессильно огрызаться в Facebook, констатировав, что "демократы и СМИ съехали с катушек".

Причины, заставившие президента США радикально поменять планы, лежат на поверхности. В газете Washington Post лидер республиканского большинства в Сенате опубликовал статью, которую понимающие расклад сил на Капитолийском холме, сочли публичным ультиматумом, предъявленным главе Белого дома. Но если упреки в свой адрес со стороны первых лиц Европы и руководителей международных институтов Трамп всегда воспринимал равнодушно и даже ими гордился, то отмахнуться от приведенных Митчем Макконнеллом аргументов Трамп не мог. Тем более в ситуации, когда будущее президента США зависит от того, как проголосует по вопросу импичмента республиканское большинство в сенате. И Трамп дал "задний ход" и в отношении своих планов в Сирии, и по вопросу о месте проведения саммита G7. Об этом знаковом политическом отступлении немедленно сообщила близкая Демократической партии США газета New York Times, сославшись на источники в Белом доме.

Статья сенатора намекала: если в обозримом будущем Трамп не изменит курс, то импичмент станет неизбежным.

В своей статье Митч Макконнелл поучает главу Белого дома, что тому следует предпринять во внешней политике, если он хочет переизбраться. Во-первых, пишет сенатор, Трампу следует признать: альтернативы американскому лидерству не существует и США - незаменимое государство. По сути, это все тот же разговор об исключительности американской нации, начатый предшественником Трампа - Бараком Обамой. Никаких намеков на возможность многополярности в международных отношениях ни сегодня, ни в будущем. "Мы построили эту мировую систему, сохранили ее и извлекли из нее больше всего выгоды", - объясняет Макконнелл. Для непонятливых в Белом доме сенатор еще раз напоминает: США, отказавшись в середине прошлого века от изоляционизма, сделали мир лучше, и особенно лучше он стал для Америки. Отказавшись от прежних завоеваний, предупреждает Макконнелл президента, Белый дом добьется того, что "появится новый порядок - и создавать его будут не на благоприятных для США условиях".

Второй вывод, который, по мнению сенатора, необходимо сделать Трампу, заключается в том, что "войны Америки будут бесконечными, только в том случае, если Америка откажется от победы в них". Желание президента США вывести войска из Афганистана и Сирии автор публикации считает нарушением важнейших внешнеполитических принципов, за которые, и это Макконнелл демонстративно подчеркнул, в прошлом солидарно проголосовало большинство сенаторов в обеих партиях. При этом лидер республиканского большинства напомнил "читателю Трампу" о внесенной ранее в сенат и принятой его, Макконнелла, резолюции, которая не одобряла преждевременный уход американских военнослужащих из Афганистана и Сирии.

Нет смысла останавливаться на всех тезисах сенатора, критиковавшего Трампа по всем "фронтам": от ошибочной, с точки зрения Макконнелла, тональности в отношениях с Анкарой, до негодования по поводу прогулок "улыбающихся российских журналистов" по брошенной американской базе в Сирии. В отношении действий Трампа сенатор употребил хлесткий термин "стратегическое бедствие". В целом же публикация систематизировала совершенные, по мнению автора, президентом США ошибки, которые способны в перспективе объединить при голосовании по импичменту в Сенате представителей демократической и республиканской партий. Статья намекала: если в обозримом будущем Трамп не изменит курс, то импичмент станет неизбежным.

Почти одновременно с публикацией сенатора Макконнелла в Washington Post журнал Foreign Policy разместил комментарий, где назвал психологические причины, не позволяющие американской дипломатии достигнуть прогресса по многим замороженным конфликтам. Если вкратце - это вечная критика, которой подвергают госдепартамент за то, что тот слишком много предлагает, слишком мало просит, слишком добр к врагам и слишком враждебен к друзьям США. Но если судить по тональности статьи Макконнелла, дипломатии, как искусству компромисса и примирения, не остается места во внешнеполитической доктрине Вашингтона. С точки зрения лидера Республиканской партии эту доктрину следует строить на бесконечных войнах до победного, необходимых США, чтобы сохранить американское лидерство в международных отношениях.