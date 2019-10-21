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21.10.2019 21:53
Рубрика: Общество

Задача на завтра

Онкологическая помощь должна стать доступнее
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 237(7995)
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" ставит амбициозные цели: снизить смертность от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч населения, повысить долю онкозаболеваний, выявленных на I-II стадиях до 63 процентов и т.д. На реализацию проекта будет выделен триллион рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что предстоит сделать для достижения целевых показателей, обсудили представители госорганов, врачи и эксперты на III Всероссийском форуме по общественному здоровью в рамках дискуссии "Приоритизация: Как повысить эффективность при борьбе с онкологическими заболеваниями".

Фото: iStock
Современные медицинские технологии становятся доступнее

- Основное нововведение, предусмотренное федеральным проектом, - это территориальная доступность центров амбулаторной онкологической помощи в регионах. Они должны быть созданы не только при крупных больницах в областных центрах, но и в районах, - подчеркнул генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. - Пациенты даже в самых отдаленных районах страны должны получать самую современную помощь, современные методы лечения. Для этого требуются переоснащение онкологической службы, новая техника, инструменты, технологии.

Для этих целей на площадке Минпромторга России создается рабочая группа по онкологии и радиологии. В ее состав войдут производители, разработчики, ученые, которые будут получать задачи от врачей-клиницистов на создание того, что им требуется.

Общество Здоровье
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